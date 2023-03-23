Активистка Лариса Бачиева арестована на два месяца

23 марта 2023, 17:43

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Суд в Махачкале назначил два месяца ареста Ларисе Бачиевой, обвиняемой по делу об экстремистской организации. Защита настаивала на домашнем аресте, решение суда будет обжаловано, сообщила родственница Бачиевой.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля Следком России сообщил, что главное следственное управление по СКФО завершило расследование двух уголовных дел жителей Дагестана Татьяны Фоминой и Зайнуллы Абдуллаева, обвиненных в организации и участии в деятельности экстремистской организации "СССР"*. Еще одна сторонница "СССР"* Лариса Бочиева ("Кавказскому узлу" женщина представлялась в августе 2020 года как Лариса Бачиева) была объявлена в розыск, ей предъявлено заочное обвинение в организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса России). 17 марта родные Бачиевой сообщили о ее задержании в Белгороде.

По версии следствия, с 1 декабря 2019 года по 23 октября 2020 года Фомина и Абдуллаев участвовали в деятельности исполнительного комитета "Махачкалинского городского совета народных депутатов Дагестанской АССР в составе РСФСР/СССР" - структурного подразделения запрещенного экстремистского объединения "СССР"*. Кроме того, с 23 октября 2020 года по 12 марта 2022 года они совместно с Ларисой Бочиевой организовывали деятельность исполнительного комитета этой организации, заявил Следком.

На сегодняшнем заседании в Советском районном суде Махачкалы защита просила отпустить Бачиеву под домашний арест без заключения под стражу, однако суд не внял доводам защиты и арестовал ее на два месяца, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" родственница Ларисы Бачиевой.

По ее словам, суду были предоставлены документы о том, что у Бачиевой несовершеннолетний тяжелобольной ребенок. "Далее мы предоставили адрес, где она может сидеть под домашним арестом", - рассказала родственница задержанной.

Помимо основного адреса, где возможно пребывание под домашним арестом, защита также заявила, что Бачиева может находиться под домашним арестом и по другому адресу - в суде был представлен человек, который согласился разместить ее на своей жилплощади.

Адвокат в суде также заявил, что у Бачиевой нет возможности скрыться от правоохранительных органов, так как у нее на данный момент нет паспорта гражданина России, рассказала ее родственница. Выступая в суде, Бачиева сообщила о готовности содействовать следствию и сотрудничать с правоохранительными органами, а также просила отпустить ее под домашний арест, добавила ее родственница.

На сегодняшнем заседании у Бачиевой был адвокат по назначению, однако у нее есть и адвокат, нанятый родственниками по соглашению. Защита планирует оспорить сегодняшнее решение советского районного суда, сообщила родственница задержанной.

Напомним, в Дагестане непопулярны идеи сторонников экстремистской организации "СССР"*, указали дагестанские журналисты, комментируя уголовное дело о ячейке "СССР"* в Махачкале. Те, кто до сих пор считает себя гражданами Советского Союза, не имеют отношения к коммунистам, отметил правозащитник Александр Верховский.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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