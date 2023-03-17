Жительница Махачкалы задержана по делу об организации ячейки "СССР"*

17 марта 2023, 11:58

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В Белгороде задержана Лариса Бачиева, которая находилась в розыске по обвинению в организации махачкалинской ячейки экстремистской организации, сообщил ее супруг.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля СКР сообщил, что главное следственное управление по СКФО завершило расследование двух уголовных дел жителей Дагестана Татьяны Фоминой и Зайнуллы Абдуллаева, обвиненных в организации и участии в деятельности экстремистской организации "СССР"*. Еще одна сторонница "СССР" Лариса Бочиева ("Кавказскому узлу" женщина представлялась в августе 2020 года как Лариса Бачиева) была объявлена в розыск, ей предъявлено заочное обвинение по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

По версии следствия, с 1 декабря 2019 года по 23 октября 2020 года Фомина и Абдуллаев участвовали в деятельности исполнительного комитета "Махачкалинского городского совета народных депутатов Дагестанской АССР в составе РСФСР/СССР" - структурного подразделения запрещенного экстремистского объединения "СССР". Кроме того, с 23 октября 2020 года по 12 марта 2022 года они совместно с Ларисой Бочиевой организовывали деятельность исполнительного комитета этой организации, заявил Следком.

Силовики задержали в Белгороде Ларису Бачиеву, которая находилась в розыске, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" супруг Бачиевой.

По его данным, из Махачкалы за ней вылетели оперативники, чтобы доставить ее в Дагестан, говорится в публикации, размещенной 16 марта в телеграм-канале "Кавказского узла".

Управления СКР по Белгородской области и Дагестану, по состоянию на 11.55 мск 17 марта, не сообщили на своих сайтах о задержании обвиняемой.

Напомним, в Дагестане непопулярны идеи сторонников экстремистской организации "СССР"*, указали дагестанские журналисты, комментируя уголовное дело о ячейке "СССР" в Махачкале. Те, кто до сих пор считает себя гражданами Советского Союза, не имеют отношения к коммунистам, отметил правозащитник Александр Верховский.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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