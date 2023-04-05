65 человек эвакуированы в Адыгее после аварии на водохранилище

05 апреля 2023, 10:01

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Около 60 частных домов подтопило в Адыгее из-за аварии на оросительном канале Краснодарского водохранилища, спасатели эвакуировали 65 человек.

Сообщение об аварии поступило спасателям в 23:40 мск 4 апреля. В зоне подтопления оказались дома в Теучежском районе Адыгее. Эвакуация жителей проводилась сегодня ночью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.

В результате выхода из строя электрической части затворки на шлюзе оросительного канала Краснодарского водохранилища произошло подтопление около 60 частных дачных приусадебных участков в СНТ "Здоровье" и "Дружба". Вода зашла в 15 домов, ее уровень поднялся до 20 см, сообщило управление МЧС по Адыгее.

По данным ведомства, эвакуированы 65 человек. "Задвижку закрыли, поднятие уровня воды прекратилось. По состоянию на 08.00 (мск) вода с придомовых территорий и частных домовладений сошла. Запланирована работа комиссии по оценке ущерба", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте МЧС.

В конце 2022 года в Красногвардейском районе Адыгеи завершился четырехлетний ремонт Краснодарского водохранилища. Его стоимость составила 466 млн рублей. Было заявлено, что проведенная реконструкция водохранилища позволила понизить уровень грунтовых вод до проектных параметров и восстановила пропускную способность дренажных каналов, пишет "Югополис".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что июле 2022 года в Майкопе после ливневого дождя и града был введен режим чрезвычайной ситуации. Администрация города зафиксировала 174 обращения жителей о повреждениях кровли, 48 граждан заявили о подтоплении территории и жилых домов.

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