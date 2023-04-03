03 апреля 2023, 02:49

Подозреваемые в покушении на жизнь Фазиля Мустафы задержаны в Баку

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Четверо подозреваемых в покушении на жизнь депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафы задержаны в Гарадагском районе Баку.

Как писал "Кавказский узел", вечером 28 марта неизвестный несколько раз выстрелил в депутата Милли Меджлиса Азербайджана Фазиля Мустафу в Баку. Парламентарий с ранениями был доставлен в больницу, врачи заявили, что угрозы для его жизни нет. 29 марта Служба госбезопасности Азербайджана квалифицировала нападение на Мустафу как террористический акт.

Фазиль Мустафа возглавляет лояльную властям партию "Великое созидание" и является единственным ее депутатом. Мустафа - член Азербайджано-Иранской межпарламентской группы дружбы, в этом качестве он комментировал "Кавказскому узлу" перспективы взаимоотношений двух стран на фоне возникшей напряженности.

В результате совместной операции МВД, СГБ и Генпрокуратуры поздно вечером 2 апреля были задержаны четверо подозреваемых в покушении на жизнь депутата Фазиля Мустафы, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе МВД Азербайджана.

Представитель ведомства не стал раскрывать имена задержанных и предполагаемые мотивы покушения, отметив лишь, что «более подробная информация будет предоставлена позднее». 

По информации телеграм-канала «Девичья башня», операция по задержанию подозреваемых было проведена в Гарадагском районе Баку.

У задержанных изъято огнестрельное оружие, в том числе то, из которого стреляли в Мустафу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных органах Гарадагского района.

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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