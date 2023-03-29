Спецслужбы Азербайджана сочли нападение на депутата Мустафу терактом

29 марта 2023, 02:38

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Служба государственной безопасности Азербайджана квалифицировало вооруженное нападение на депутата парламента Фазиля Мустафу как террористический акт. О задержании стрелка пока не сообщается.

Как писал "Кавказский узел", вечером 28 марта неизвестный несколько раз выстрелил в депутата Милли Меджлиса Азербайджана Фазиля Мустафу в Баку. Парламентарий с ранениями был доставлен в больницу, врачи заявили, что угрозы для его жизни нет.

Фазиль Мустафа возглавляет лояльную властям партию «Великое созидание» и является единственным ее депутатом. Мустафа - член Азербайджано-иранской межпарламентской группы дружбы, в этом качестве он комментировал "Кавказскому узлу" перспективы взаимоотношений двух стран на фоне возникшей напряженности.

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа был обстрелян из автомата Калашникова, следует из сообщения, распространенного сегодня ночью службой госбезопасности (СГБ) Азербайджана.

Нападение, которое спецслужба называет "терактом с применением огнестрельного оружия", было совершено у дома депутата в поселке Забрат Сабунчинского района Баку. Мустафа получил "пулевое ранение в правое надплечье и нижнюю треть правого бедра", его состояние стабильно, говорится в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Уголовное дело расследуется по статьям 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля с целью прекращения его службы или политической деятельности либо из мести за такую деятельность) и 228.2.1 (незаконный оборот оружия по предварительному сговору) Уголовного кодекса Азербайджана.

В сообщении ведомства не указывается на предполагаемых заказчиков и организаторов теракта, как и на их предположительные цели и мотивы. О задержании предполагаемого стрелка или других подозреваемых в причастности к преступлению по состоянию на 2.14 мск не сообщалось.

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