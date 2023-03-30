30 марта 2023, 15:58

Два жителя Моздокского района убиты на Украине

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Андрей Кадыров и Заурбек Бабатов погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 159 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что житель Садового Алексей Лагезов стал 157-м жителем Северной Осетии, гибель которого в ходе военной операции подтвердили власти.

Два жителя Моздокского района, Заурбек Бабатов и Андрей Кадыров погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Моздокского района. Бабатов уроженец Кизляра, ему был 41 год, похороны прошли 29 марта. 

Андрей Кадыров служил в добровольческом отряде "Шторм Z", ему было 45 лет. Похороны Андрея Кадырова пройдут 30 марта в Моздоке, говорится в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее не менее 159 жителей Северной Осетии. Власти и силовики на 15.45 мск 30 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1683 жителей юга России, в том числе 937 жителей СКФО и 746 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Житель Дагестана погиб на Украине", "Мобилизованный из Волгограда убит на Украине", "Похоронен погибший на Украине житель Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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