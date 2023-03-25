Алексей Лагезов, погибший в спецоперации на Украине. Скриншот из телеграм-канала администрации Моздокского района.

25 марта 2023, 23:45

Житель Северной Осетии убит в военной операции

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Житель Садового Алексей Лагезов погиб в спецоперации на Украине, сообщила администрация Моздокского района Северной Осетии. Лагезов стал 157-м погибшим в военной операции жителем Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 156-м погибшим на Украине жителем Северной Осетии, чью гибель признали власти, стал Серго Гобеев.

О гибели на Украине Алексея Лагезова сообщила в своем телеграм-канале администрация Моздокского района. "В ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач героически погиб житель поселка Садовый Лагезов Алексей Анатольевич, 1993 года рождения", - сказано в сообщении районной администрации.

Число погибших на Украине с начала военной операции жителей юга России, чью гибель официально подтвердили власти, уже превысило 1650 человек. "Кавказский узел" на основании официальных данных о погибших на Украине ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции.

"Кавказский узел" подсчитал также, что число погибших за год с начала боевых действий на Украине жителей СКФО превысило число силовиков, погибших за 11 лет вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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