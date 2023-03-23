Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине

23 марта 2023, 14:02

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В ходе специальной военной операции погиб житель села Стур-Дигора Серго Гобеев. Он стал 156-м жителем республики, погибшим на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 марта стало известно, что военнослужащий из Моздокского района Фёдор Пащенко погиб на Украине. Он стал 155-м уроженцем республики, чью смерть с начала специальной военной операции официально подтверждена.

О смерти Серго Гобеева сообщил глава Ирафского района Казбек Гуцунаев.

Житель села Стур-Дигора Серго Гобеев служил по контракту, ему было 24 года, написал глава района в своем телеграм-канале.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее не менее 156 жителей Северной Осетии. Власти и силовики на 08.30 мск 23 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1646 жителей юга России, в том числе 922 жителей СКФО и 724 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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