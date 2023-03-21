21 марта 2023, 14:07

Житель Моздокского района погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военнослужащий из Моздокского района Фёдор Пащенко погиб на Украине, сообщили власти. С начала "специальной военной операции" официально подтверждена гибель не менее 155 жителей Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 февраля стало известно о гибели Энвера Дряева, Александра Коцура, Азамата Харебова, Темирболата Дзулиева, Артура Хугаева и Алихана Гогичаева. На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции как минимум 154 жителей Северной Осетии.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий Фёдор Пащенко, сообщила сегодня администрация Моздокского района в своем телеграм-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее не менее 155 жителей Северной Осетии. Власти и силовики на 13.30 мск 21 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1638 жителей юга России, в том числе 919 жителей СКФО и 719 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Стало известно о гибели жителя Астраханской области на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине четырех жителей Астраханской области",  "Похоронены двое погибших на Украине военных из Астраханской области".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 марта 2023, 14:52

21 марта 2023, 13:52

21 марта 2023, 13:40

21 марта 2023, 13:17

21 марта 2023, 12:43

  • Власти сообщили о гибели трех уроженцев юга России на Украине

    В ходе спецоперации на Украине погибли трое выпускников калмыцкого лицея, уроженцы разных регионов: Калмыкии - Эрдни Олчанов, Астрахани - Александр Давыдов и Чечни - Ваха Евмурзаев. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 19 уроженцев Калмыкии, не менее 104 уроженцев Астраханской области и как минимум 98 уроженцев Чечни.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи