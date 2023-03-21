Житель Моздокского района погиб на Украине

21 марта 2023, 14:07

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Военнослужащий из Моздокского района Фёдор Пащенко погиб на Украине, сообщили власти. С начала "специальной военной операции" официально подтверждена гибель не менее 155 жителей Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 февраля стало известно о гибели Энвера Дряева, Александра Коцура, Азамата Харебова, Темирболата Дзулиева, Артура Хугаева и Алихана Гогичаева. На эту дату официально была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции как минимум 154 жителей Северной Осетии.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий Фёдор Пащенко, сообщила сегодня администрация Моздокского района в своем телеграм-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее не менее 155 жителей Северной Осетии. Власти и силовики на 13.30 мск 21 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1638 жителей юга России, в том числе 919 жителей СКФО и 719 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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