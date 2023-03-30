Два жителя Чечни обвинены по делу о теракте в селе Знаменское в 2005 году

30 марта 2023, 12:22

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Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу в отношении двух жителей Чечни о теракте в селе Знаменское в 2005 году, после чего его материалы были направлены в суд.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 июля 2005 года в селе Знаменское Надтеречного района Чечни был совершен подрыв легковой машины, в результате чего погибло более 10 человек.

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Чечни о теракте, совершенном в селе Знаменское в 2005 году.

Они обвиняются в участии в банде, терроризме, покушении на сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего, убийстве двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, похищении человека и незаконном хранении и перевозке взрывных устройств, сообщило ведомство 29 марта на своем сайте.

"Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Ранее к уголовной ответственности за совершение данных преступлений привлечено шесть лиц", – сказано в сообщении Генпрокуратуры.

По версии следствия, в июле 2005 года два жителя Чечни, действуя в составе банды, похитили и убили жителя станицы Новощедринская Андрея Семененко, затем они переодели его труп в форму военного и поместили его в автомобиль УАЗ, начиненный взрывчаткой. После этого под видом нападения машина с бомбой была обстреляна, чтобы привлечь внимание силовиков, сообщил 28 марта "Коммерсант" со ссылкой на Генпрокуратуру.

После того, как около машины скопились силовики и местные жители, бомба была приведена в действие, в результате погибли 15 человек, в том числе десять сотрудников Надтеречного РОВД. Еще 36 человек получили ранения.

Комментариев от обвиняемых или их представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 17 марта стало известно, что житель Чечни Зелимхан Муртазалиев осужден за оправдание терроризма. Он признал вину в суде.

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