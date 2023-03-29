Кадыров озвучил свою версию инцидента в Гудермесе

29 марта 2023, 00:52

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Чеченские силовики блокировали в частном секторе двух боевиков и предложили им сдаться, но те бросили гранату, ответным огнем оба были убиты, заявил Рамзан Кадыров о вооруженном инциденте в Гудермесе.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 28 на 29 марта было совершено нападение на пост РОВД в Гудермесе, двое нападавших убиты.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент в Гудермесе, описав свою версию произошедшего. По его словам, чеченские силовики отрабатывали "оперативную информацию о двух преступниках в частном секторе Гудермеса". Об этом он написал в своем телеграм-канале сегодня в 00.29 мск.

По словам Кадырова, силовики определили местонахождения упомянутых граждан. "Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнём оба уничтожены. Никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал", - написал он.

При этом глава Чечни особо акцентировал внимание, что "это вся информация". "Попрошу не распространять слухи о каких-то недобитых остатках бандгруппы, их внезапном нападении на силовиков и тому подобные фейки. Преступники выявлены и обезврежены", - написал он, добавив, что "Гудермес живет спокойной жизнью".

Глава Чечни также опубликовал видео с места событий. На нем несколько силовиков с оружием несут тело одного из убитых и бросают его к телу второго убитого, который лежит в одних трусах. Крупным планом демонстрируются изуродованная голова одного из погибших. Кадыров присутствует на месте. Он что-то долго говорит собравшимся силовикам на чеченском. Затем все кричат "Ахмат-сила".

Чуть позже в телеграм-канале Кадыров опубликовал благодарность сотрудникам правоохранительных органов "за успешную спецоперацию по ликвидации преступников". "Никому не позволим нарушить покой наших граждан", - написал он.

Глава Чечни также опубликовал короткое видео. На нем Кадыров в сопровождении группы силовиков идет по улице, он что-то громко говорит на чеченском, смеется. К нему подходит журналист и спрашивает, что произошло. "Ничего не произошло. Где-то появился шайтан, мы сразу узнали и уничтожили", - сказал он.

На вопрос, есть ли потери со стороны чеченских силовиков, Кадыров ответил: "Нет никаких потерь, мы быстро, оперативно работает. мы не даем шайтанам даже дышать", - сказал он.

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