Фазиль Мустафа. Фото: https://1news.az

28 марта 2023, 22:47

Депутат парламента Азербайджана ранен при вооруженном нападении в Баку

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Неизвестный несколько раз выстрелил в депутата Милли Меджлиса Азербайджана Фазиля Мустафу в Баку, парламентарий с ранениями доставлен в больницу. 

По информации МВД Азербайджана, Мустафа подвергся вооруженному нападению вечером 28 марта перед своим домом в поселке Забрат, передал корреспондент "Кавказского узла".

Нападавший произвел множество выстрелов огнестрельного оружия, депутат получил ранения в плечо и ногу, других пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте происшествия находится оперативно-следственная группа, ведется розыск подозреваемого, следует из сообщения ведомства.

Первая медицинская помощь депутату была оказана у него дома, позже Фазиля Мустафу доставили больницу Бакинской станции неотложной и скорой медицинской помощи, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями.

В подтвердили, что Мустафу экстренно оперируют, угрозы для его жизни нет. Ранения он получил в правое плечо и правое бедро. Предположительные мотивы нападения МВД пока не комментирует.

Фазиль Мустафа возглавляет лояльную властям партию «Великое созидание» и является единственным ее депутатом. Мустафа - член Азербайджано-иранской межпарламентской группы дружбы, в этом качестве он комментировал "Кавказскому узлу" перспективы взаимоотношений двух стран на фоне возникшей напряженности.

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Примечание:

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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