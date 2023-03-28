Багаудин Евлоев осужден за участие в террористической организации

28 марта 2023, 12:31

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Суд признал жителя Ингушетии Багаудина Евлоева, который заявлял о пытках силовиками, виновным по статьям об участии в террористической организации, хранении и перевозке оружия и взрывчатки. Он приговорен к 12 годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2020 года в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии проходила контртеррористическая операция. Два человека были убиты, один - задержан. Задержанный Багаудин Евлоев сообщил, что силовики били его и пытали током, требуя сознаться в подготовке захвата школы. О пытках Евлоева заявляла и его мать Любовь Ярыжева. Позднее телекомпания "Ингушетия" показала сюжет с признанием задержанного силовиками в подготовке взрыва на школьной линейке 1 сентября. Имя задержанного не было названо, но его слова совпали с показаниями, которые дал Багаудин Евлоев.

Багаудина Евлоева задержали на следующий день после спецоперации в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района. В ней, по данным Национального антитеррористического комитета, были убиты два боевика, при этом от силовиков скрылся чемпион Азии по вольной борьбе Муслим Евлоев, двоюродный брат Багаудина. Источники сообщили, что одним из убитых является уроженец Чечни Хусен Гадамаури, который был экстрадирован из Германии в 2017 году под гарантии России.

Южный окружной военный суд вынес приговор Багаудину Евлоеву. Согласно материалам дела, он был участником "Имарата Кавказ"* с 2017 года. С июля по август 2020 года Евлоев подыскал и арендовал в Ингушетии конспиративное жилье для руководителя террористической организации, а также ее участников. Он снабжал их продуктами и предметами первой необходимости и организовал оказание медицинской помощи одному из участников террористической организации. Затем Евлоев тайно перевез руководителя "Имарата Кавказ"* и нашел для него новое жилье, сообщили сегодня в пресс-службе суда.

Кроме того, с марта 2017 по март 2020 года Евлоев незаконно хранил, переносил и перевозил огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, мины и гранаты. Он осужден по ч.2 ст.205.5 (участие в террористической организации), ч.2 ст.208 (участие в НВФ), ч.3 ст.222 (хранение и перевозка оружия) и ч.3 ст.222.1 УК России (хранение и перевозка взрывчатки). Ему назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и штрафом в размере 200 тысяч рублей, пишет со ссылкой на пресс-службу суда "Интерфакс".

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* организация признана террористической и запрещена в России решением суда.

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