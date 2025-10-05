Пользователи соцсетей призвали пересмотреть практику выдачи земель в Ингушетии

Глава Ингушетии объявил о выделении более 760 земельных участков участникам военной операции на Украине. Пользователи соцсетей потребовали выделять земли и тем, кто годами ждёт получения участков.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля в Экажево был убит сын бывшего руководителя сельской администрации Магомед-Башира Кациева, источники связали убийство со спором за земельный участок. Неизвестные пять раз выстрелили в Мустафу Кациева, он умер по дороге в больницу. Двое подозреваемых в убийстве впоследствии были задержаны в Магасе и отправлены в СИЗО.

2 октября глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своём Telegram-канале отчитался о выделении земельных участков участникам специальной военной операции и их семьям.

По словам Калиматова, "с 2022 года в Ингушетии уже передано 763 земельных участка тем, кто добровольно ушёл защищать Родину: 111 - мобилизованным, 652 - контрактникам. Это не просто участок земли, а в первую очередь проявление уважения и заботы к нашим героям. Мы таким образом обеспечиваем им стабильность и возможность строить свою жизнь после службы", - отчитался глава Ингушетии.

"Работа эта продолжается, и до конца года мы планируем передать ещё 61 участок в с.п. Долаково", - добавил Калиматов.

Пост с заявлением главы Ингушетии опубликовала Fortangaorg в сети Instagram*, который к 14.00 набрал 69 комментариев. Авторы комментариев призвали не забывать и о тех людях, которые годами ждут земельные участки.

"А у нас что в республике так много земли, что можно вот так её раздавать?" - задался вопросом from_ingushetia_.

"Самое непонятное - они раздают в таких местах, к примеру, в Долаково , в Алиюрте , в Ачалуках , сами местные многодетные семьи, инвалиды там стоят десятками лет, все равно не получают, а тут раздают. В Берд юрт, в Аки юрт полно свободной земли, которую можно раздавать свошникам , власти намеренно раздают там, где населению было сложнее", - заметил ozdoev695.

"Интересно, откуда нашлись эти земли, у них они только на продажу есть, но выделить нельзя было до сих пор. Я с 2005 года жду, но никак не дождусь своей очереди", - возмутился adam_004_m.

"У меня нет ни земли, ни дома, теперь чтобы получить участок, я должен идти на СВО? Что за закон? Почему в республике не дают землю многодетным, у которых нету ни кола, ни двора?" - пожаловался aslantorshoev75.

"Одно название, по округам и по мусоросвалкам раздали земли, ни подъездных дорог, ни газа, ни света - вот что вы раздали", - возмутилась mandro_999.

"Почему, когда многодетным семьям нужно выделить, то в Ингушетии нет земли, а тем, кто на СВО, сразу находите?" - спрашивает zurab_evroremont.