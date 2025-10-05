×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:47, 5 октября 2025

Пользователи соцсетей призвали пересмотреть практику выдачи земель в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Ингушетии объявил о выделении более 760 земельных участков участникам военной операции на Украине. Пользователи соцсетей потребовали выделять земли и тем, кто годами ждёт получения участков.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля в Экажево был убит сын бывшего руководителя сельской администрации Магомед-Башира Кациева, источники связали убийство со спором за земельный участок. Неизвестные пять раз выстрелили в Мустафу Кациева, он умер по дороге в больницу. Двое подозреваемых в убийстве впоследствии были задержаны в Магасе и отправлены в СИЗО. 

2 октября глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своём Telegram-канале отчитался о выделении земельных участков участникам специальной военной операции и их семьям.

По словам Калиматова, "с 2022 года в Ингушетии уже передано 763 земельных участка тем, кто добровольно ушёл защищать Родину: 111 - мобилизованным, 652 - контрактникам. Это не просто участок земли, а в первую очередь проявление уважения и заботы к нашим героям. Мы таким образом обеспечиваем им стабильность и возможность строить свою жизнь после службы", - отчитался глава Ингушетии.

"Работа эта продолжается, и до конца года мы планируем передать ещё 61 участок в с.п. Долаково", - добавил Калиматов.

Пост с заявлением главы Ингушетии опубликовала Fortangaorg в сети Instagram*, который к 14.00 набрал 69 комментариев. Авторы комментариев призвали не забывать и о тех людях, которые годами ждут земельные участки.

"А у нас что в республике так много земли, что можно вот так её раздавать?" - задался вопросом from_ingushetia_.

"Самое непонятное - они раздают в таких местах, к примеру, в Долаково , в Алиюрте , в Ачалуках , сами местные многодетные семьи, инвалиды там стоят десятками лет, все равно не получают, а тут раздают. В Берд юрт, в Аки юрт полно свободной земли, которую можно раздавать свошникам , власти намеренно раздают там, где населению было сложнее", - заметил ozdoev695.

"Интересно, откуда нашлись эти земли, у них они только на продажу есть, но выделить нельзя было до сих пор. Я с 2005 года жду, но никак не дождусь своей очереди", - возмутился adam_004_m. 

"У меня нет ни земли, ни дома, теперь чтобы получить участок, я должен идти на СВО? Что за закон? Почему в республике не дают землю многодетным, у которых нету ни кола, ни двора?" - пожаловался aslantorshoev75.

"Одно название, по округам и по мусоросвалкам раздали земли, ни подъездных дорог, ни газа, ни света - вот что вы раздали", - возмутилась mandro_999.

"Почему, когда многодетным семьям нужно выделить, то в Ингушетии нет земли, а тем, кто на СВО, сразу находите?" - спрашивает zurab_evroremont.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:48, 5 октября 2025
Силовики в Грузии заявили о предотвращении диверсии
14:28, 5 октября 2025
Двое военных из Астраханской области убиты в боях
12:35, 5 октября 2025
Мобилизованный из Астраханской области убит на Украине
12:12, 5 октября 2025
Двое полицейских остаются в больнице после ночных столкновений в Тбилиси
11:59, 5 октября 2025
Шесть бойцов со Ставрополья убиты на Украине
07:08, 5 октября 2025
Два контрактника из Урюпинска убиты в военной операции
Все события дня
Новости
13:50, 4 октября 2025
Боец из Ингушетии убит на Украине
Бойцы из батальона "Эрзи". Стоп-кадр видео из Telegram-канала Махмуд-Али Калиматова от 30.09.25, https://t.me/MAKalimatovvv/9821.
23:14, 1 октября 2025
Привлечение бойцов из других регионов в батальон "Эрзи" стало вынужденной мерой
Бойцы интернационального батальона "Эрзи". Кадр видео из телеграм-канала Махмуда-Али Калиматова https://t.me/MAKalimatovvv/9821
02:39, 1 октября 2025
Калиматов отчитался о первой отправке ингушских "интернационалистов" на фронт
Проверка автобуса, Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:18, 1 октября 2025
За неделю с 22 по 28 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Автоматная стрельба на автозаправке в Ингушетии. 29 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chp_kavkaz/24363
18:13, 29 сентября 2025
Восемь человек задержаны за массовый дрифт и стрельбу в Ингушетии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Станица Наурская. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=ga2XjW33fgo Дискуссия о переименовании городов Чечни

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
23:29, 15 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Обращение к властям Ингушетии
Фото
21:04, 9 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Обращение к главе Северной Осетии
Фото
23:30, 7 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Обращение к федеральным властям (фото)
Фото
21:37, 4 августа 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Какая власть – такая и площадь (фото)
Фото
08:26, 6 июня 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
С праздником Ид аль-Адха (Г1урб)! (фото)
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Предвыборная агитация партии "Грузинская мечта". Тбилиси, 3 октября 2025 года. Фото "Кавказского узла".
05 октября 2025, 10:11
Кандидаты от "Грузинской мечты" победили на выборах мэров пяти городов

Полицейский выносит оборудование для майнинга. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05 октября 2025, 09:10
Крупная майнинг-ферма найдена в махачкалинской многоэтажке

Предвыборная агитация на остановке общественного транспорта в Тбилиси. Фото "Кавказского узла".
04 октября 2025, 09:00
Начато голосование на муниципальных выборах в Грузии

Беспилотник. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
04 октября 2025, 08:24
Жители трех хуторов в Ростовской области остались без света после атаки дронов

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше