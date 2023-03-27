Чечня оказалась в хвосте рейтинга по уровню зарплат в малых и средних городах

27 марта 2023, 02:53

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Жители малых и средних населенных пунктов Чечни получают в среднем 24,7 тысячи рублей в месяц, соотношение уровня зарплаты к стоимости набора стандартных товаров и услуг при этом составляет 1,34. В хвосте рейтинга также Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан и Карачаево-Черкесия.

Как писал "Кавказский узел", в рейтинге регионов России по уровню зарплат жителей малых и средних городов в 2021 году худшим стала Чечня.

РИА "Новости" сегодня, 27 марта опубликовало рейтинг регионов России по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. В целом в них зарплаты примерно на четверть ниже, чем в крупных населенных пунктах. За основу рейтинга взяты данные Росстата. Зарплаты рассчитывались для каждого региона за вычетом крупнейших городов с населением более 200 тысяч человек или более 50 тысяч занятых в крупных и средних организациях, а также региональных столиц.

Регионы в рейтинге расположены по отношению зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Среди регионов юга России самые высокие зарплаты получают жители малых и средних населенных пунктов Астраханской области (30 место). Они получают в месяц в среднем 43,9 тысячи рублей, соотношение зарплаты и фиксированного набора товаров и услуг - 2,43.

На 41 месте Адыгея (39,4 тысяч рублей при соотношении 2,21), на 54 месте Волгоградская область (35,3 тысячи рублей при соотношении 1,99), на 58 месте Краснодарский край (40 тысяч рублей при соотношении 1,98), на 59 месте Ростовская область (38,4 тысячи рублей при соотношении 1,96), на 64 месте Ставропольский край (37,8 тысячи рублей при соотношении 1,93), на 73 - Северная Осетия (30,9 тысячи рублей при соотношении 1,79), на 76 месте Калмыкия (30,3 тысячи рублей при соотношении 1,64). на 78 месте Карачаево-Черкесия (29,5 тысячи рублей при соотношении 1,62), на 79 месте Дагестан (28,6 тысячи рублей при соотношении 1,59), на 80 месте Ингушетия (26,2 тысячи рублей при соотношении 1,51), на 81 месте Кабардино-Балкария (28 тысяч рублей при соотношении 1,50).

Аутсайдером рейтинга стала Чечня, где средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах составляет 24,7 тысячи рублей, а соотношение ее размера и фиксированного набора товаров и услуг - 1,34.

Для сравнения лидером рейтинга является Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата в заявленных населенных пунктах составляет 115,7 тысячи рублей, за которые местные жители могут позволить себе приобрести 4,88 фиксированных наборов товаров и услуг.

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