Власти Южной Осетии анонсировали реконструкцию пункта пропуска "Нижний Зарамаг"

26 марта 2023, 09:54

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Для решения проблемы с очередями принято решение провести реконструкцию пункта пропуска "Нижний Зарамаг", который расположен на границе России и Южной Осетии. Работы начнутся в ближайшее время, сообщил президент республики Алан Гаглоев.

По словам президента Южной Осетии Алана Гаглоева, из-за постоянных очередей на пункте пропуска "Нижний Зарамаг" принято решение провести его реконструкцию. Работы начнутся в текущем году и продлятся в течение двух лет.

"В самое ближайшее время работы по реконструкции начнутся. Конечно, этот процесс принесет определенные неудобства для граждан, так как работы запланированы на два года. Однако к концу 2024 года полная реконструкция пропускного пункта будет завершена", – сказал Гаглоев, слова которого 25 марта опубликованы на сайте президента Южной Осетии.

Средства на проведение реконструкции выделены правительством России, добавил Гаглоев. "При поддержке администрации президента Российской Федерации, 3,5 млрд рублей были выделены на реконструкцию пропускного пункта "Нижний Зарамаг". В конце прошлого года путем проведения тендера был определен подрядчик", – уточнил президент Южной Осетии.

Напомним, международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Нижний Зарамаг" расположен на границе Южной Осетии и России на Транскавказской магистрали (Транскам). Эта дорога является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в составленной "Кавказским узлом" справке "Транскавказская магистраль".

"Кавказский узел" также писал, что после объявления о мобилизации длинная очередь автомобилей выстроилась к границе с Грузией. На границе открылся мобильный мобилизационный пункт. Такой пункт был открыт и на пункте пропуска "Нижний Зарамаг". В мобильных военкоматах, развернутых на границах с Грузией и Южной Осетией на контрольно-пропускных пунктах "Верхний Ларс" и "Нижний Зарамаг" c момента их установки было выдано более 200 повесток.

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