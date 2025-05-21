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11:52, 21 мая 2025

116 граждан Южной Осетии запросили российские водительские права

Водительское удостоверение. Фото: https://south-ossetia.info/vvedeny-v-dejstvie-voditelskie-udostovereniya-novogo-obrazca/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начата выдача в упрощенном порядке российских водительских удостоверений гражданам Южной Осетии. За два дня за этой услугой обратились 116 человек.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля Владимир Путин подписал указ, предоставляющий гражданам Южной Осетии, имеющим также российский паспорт или вид на жительство, право на получение водительских удостоверений РФ в упрощенном порядке (без сдачи экзаменов и медосвидетельствования) при наличии аналогичных югоосетинских документов.

Выдача российских водительских удостоверений гражданам Южной Осетии проводится с 19 мая, сообщила сегодня в своем телеграм-канале представитель МВД России Ирина Волк. "В течение 19 и 20 мая за услугой обратились 116 заявителей", - говорится в публикации.

Согласно указу Путина от 17 апреля, получить российское водительское удостоверение можно бесплатно, без сдачи экзаменов и без предъявления медицинской справки. Но нужно предоставить заявление, паспорт или иное удостоверение личности гражданина России либо вид на жительство в России, паспорт гражданина Южной Осетии и водительское удостоверение, выданное в Южной Осетии.

Водительское удостоверение Южной Осетии не сдается, а остается на руках его владельца

"При этом водительское удостоверение Южной Осетии не сдается, а остается на руках его владельца. Выдача российских водительских удостоверений ведется в г. Цхинвал. Для записи на любое удобное время необходимо обратиться в Управление Госавтоинспекции по Республике Южная Осетия (ул. Владимира Путина, д. 71) или пункт обмена водительских удостоверений по адресу: г. Цхинвал, микрорайон Московский, ул. Цховребова, д. 1А, в котором прием граждан осуществляют сотрудники Госавтоинспекции МВД России", - сообщила Волк.

В России граждане Южной Осетии также могут получить российские водительские удостоверения в упрощенном порядке в экзаменационных подразделениях ГАИ "в столицах всех российских регионов", отмечается в публикации.

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Напомним, 1 апреля Владимир Путин также упростил выдачу российских водительских прав гражданам Абхазии, имеющим российское гражданство или вид на жительство в России.

Указ был принят после того, как в марте новый президент Абхазии Бадра Гунба попросил Путина отсрочить введение запрета жителям Абхазии на въезд в Россию без российских водительских прав. Соответствующие изменения внесли в законодательство в 2024 году. Согласно им, с 1 апреля в России недействительны иностранные и международные водительские права тех, кто получил вид на жительство или российское гражданство год и более назад.

Некоторые водители в Абхазии посетовали, что уже потратили деньги на оформление документов, не зная о готовящемся нововведении.

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Автор: "Кавказский узел"

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