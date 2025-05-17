Упрощен порядок получения гражданства России для жителей Абхазии и Южной Осетии

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Претендентам на получение российского гражданства из Абхазии и Южной Осетии не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в РФ, знанию русского языка и истории России.

Как писал "Кавказский узел", президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с президентом России, которая состоялась спустя несколько дней после второго тура выборов в Абхазии, попросил продлить переток электроэнергии, запустить программу о двойном гражданстве и отсрочить требование о российских водительских правах. Путин ответил согласием по первым двум пунктам и пообещал ускорить выдачу прав.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии, сообщило сегодня ТАСС. Претендентам на гражданство не потребуется соблюдать требования по постоянному проживанию в РФ, знанию русского языка и российской истории, говорится в сообщении.

Как следует из текста документа, опубликованного на портале правовых актов, "лица, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью, состоявшие на 26 августа 2008 года в гражданстве Республики Абхазия или Республики Южная Осетия и не утратившие его на день подачи заявления о приеме в гражданство РФ, обращаются с заявлением без соблюдения требований, предусмотренных пп. 1–3 ч. 1 ст. 15 Федерального закона <…> «О гражданстве РФ», — говорится в указе.

Граждане Абхазии и Южной Осетии, постоянно проживающие на их территории, для получения гражданства России должны подать заявление в российское диппредставительство. В случае проживания в России они должны подать заявление в территориальный орган МИД России по месту пребывания, жительства или фактического проживания.

25 апреля Сухум и Москва ратифицировали соглашение о двойном гражданстве.

Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства между Россией и Абхазией было подписано в Москве 27 сентября 2022 года. Оно направлено на урегулирование правового статуса лиц, являющихся гражданами Абхазии и РФ, а также включает в себя положения об упрощённом порядке получения российского гражданства гражданами Абхазии, сообщил в тот же день "Интерфакс".

Документ закрепляет право граждан одной стороны без отказа от имеющегося гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны.

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