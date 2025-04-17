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14:48, 17 апреля 2025

Путин упростил выдачу прав для граждан Южной Осетии

Водительское удостоверение. Фото: https://cominf.org/node/1166559716

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Граждане Южной Осетии, имеющие гражданство России или вид на жительство в РФ, освобождены от сдачи экзамена и медосвидетельствования при получении российских водительских прав, следует из указа президента России.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин 1 апреля своим указом упростил выдачу российских водительских прав гражданам Абхазии, имеющим российское гражданство или вид на жительство в России, об этом его в ходе личной встречи просил президент Бадра Гунба (в ходе встречи имел статус избранного президента - прим. "Кавказского узла").

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий гражданам Южной Осетии, имеющим также российский паспорт или вид на жительство, право на получение водительских удостоверений РФ в упрощенном порядке при наличии аналогичных югоосетинских документов, сообщил сегодня "Интерфакс".

"Установить, что гражданам Республики Южная Осетия, имеющим гражданство Российской Федерации или вид на жительство в Российской Федерации, российские национальные водительские удостоверения выдаются на основании действительных водительских удостоверений, выданных компетентными органами Республики Южная Осетия, в упрощенном порядке (без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств)", - говорится в документе, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Подпадающие под действие указа граждане Южной Осетии смогут передвигаться на машине по своим национальным водительским правам, пока российское законодательство не будет скорректировано в соответствии с указом президента. Для получения российских прав потребуется предоставить соответствующее заявление, паспорт РФ или ВНЖ, южноосетинский паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина республики, а также действительное водительское удостоверение, выданное в Южной Осетии, указано в документе.

В документе подчеркивается, что выдача российских водительских прав в соответствии с указом может осуществляться в том числе на территории республики уполномоченными должностными лицами, которых определит МИД РФ.

Путин также поручил правительству РФ освободить граждан Южной Осетии от уплаты госпошлины за выдачу российских прав. Указ президента вступает в силу со дня подписания и будет действовать до 1 апреля 2026 года включительно, сообщило ТАСС.

МВД Южной Осетии ранее  просило коллег в России продлить срок замены югоосетинских водительских удостоверений на российские, сообщало ИА "Рес" 13 февраля.

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