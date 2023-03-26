Изменена мера пресечения Валерию Бадмаеву

26 марта 2023, 04:31

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Мера пресечения в виде запрета определенных действий, которую суд избрал для главреда "Современной Калмыкии" Валерия Бадмаева, обвиняемого по уголовному делу о дискредитации армии, заменена на подписку о невыезде. Экспертиза не нашла признаком дискредитации российских военных в деле журналиста.

Как писал "Кавказский узел", вечером 9 декабря силовики задержали в Элисте главного редактора «Современной Калмыкии» Валерия Бадмаева, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Он стал подозреваемым по уголовному делу о дискредитации военных. Дело было возбуждено из-за репоста видео об обстреле Мариуполя. 10 декабря суд запретил ему пользоваться интернетом, телефоном и почтой.

Экспертиза не нашла признаков дискредитации армии Российской Федерации в деле главного редактора газеты "Современная Калмыкия" Валерия Бадмаева, сообщают "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на самого журналиста.

По словам Бадмаева, на видео, за репост которого на него было возбуждено уголовное дело, не упоминается конкретно российская армия. "На вопрос следователя о том, содержатся ли на видео слова. дискредитирующие применение вооруженных сил России, экспертиза пришла к закономерному выводу, что конкретно российская армия на видео не названа", - отметил главред "Современной Калмыкии".

Он также сообщил, что по уголовное делу активных следственных действий не проводится. Меру пресечения в виду запрета определенных действий, которую суд избрал Бадмаеву 10 декабря, продлевать по срокам стало невозможно, поэтому журналисту заменили меру пресечения на подписку о невыезде. "Следователь сам изменил меру пресечения на более мягкую. С меня сняли браслет, домой вернули интернет, но телефон, ноутбук и паспорт не вернули", - сообщил журналист.

Журналист Валерий Бадмаев, чья биография доступна на "Кавказском узле", известен борьбой с коррупцией и усилиями по обнародованию информации о депортации калмыков во времена сталинских репрессий.

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