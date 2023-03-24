24 марта 2023, 23:56

Житель Кабардино-Балкарии оштрафован за дискредитацию армии

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Зольский районный суд признал Ислама Мамбетова виновным в дискредитации российских военных и назначил ему штраф. 

"Кавказский узел" писал, что силовики составили протокол о дискредитации российских военных на жителя Зольского района Ислама Мамбетова.

Суд признал Ислама Мамбетова виновным по административной статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), ему назначен штраф, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте Зольского районного суда, заседание состоялось 23 марта, суд "вынес решение о назначении административного наказания". Судебного акта с указанием обстоятельств дела и суммы штрафа на сайте суда к 23.50 мск 24 марта не опубликовано.

4 марта 2022 года в Кодекс об административных правонарушениях России была добавлена статья 20.3.3 о дискредитации вооруженных сил, после чего жители регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальным наказанием по ней для граждан является штраф в 50 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием. 

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Примечание:

"Правозащитники поспорили о значении пацифистских пикетов для жителей Кабардино-Балкарии", "Суд в Чегеме отказался рассматривать дело о дискредитации армии", "Активист из Нальчика арестован после пацифистского пикета".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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