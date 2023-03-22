Власти Ингушетии выделили более 40 миллионов на патриотические проповеди священнослужителей

22 марта 2023, 12:06

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На воспитание патриотизма у жителей Ингушетии с помощью имамов и православных священников, а также на религиозные обряды и инвентарь власти республики выделили 42 миллиона рублей.

Из бюджета Ингушетии выделено более 40 миллионов рублей на закупку инвентаря для православного храма, проведение мусульманских обрядов и мероприятия по воспитанию патриотизма, говорится в документах на сайте госзакупок, на которые 21 марта обратило внимание "Кавказ.Реалии"*.

В частности, согласно опубликованным сведениям о госзакупке и техзаданию, выделены 4,5 миллиона рублей на услуги по "духовно-нравственному воспитанию населения", в том числе воскресные богослужения в Покровской церкви Сунжи, обряды крещения, уборку и охрану храма, приобретение ежемесячно 12 тысяч церковных свечей и 15 литров лампадного масла, а также на 12 встреч священнослужителя Покровской церкви с учащимися школ, высшего и среднего профессионального образования для "повышения уровня духовно-нравственного и гражданского сознания молодежи". Тендер на обслуживание православного храма выиграла автономная некоммерческая организация Центр социальных инициатив "Перспектива" из села Яндаре.

Аналогичный тендер на 4,5 миллиона рублей выиграл "Исламский институт". За эти деньги он должен проводить мероприятия по "воспитанию населения в духе патриотизма", распространять среди жителей религиозные знания.

Кроме того, 33 миллиона рублей выделены на оплату еженедельных пятничных проповедей имамов, их встреч с молодежью, соревнований по знанию основ религии, благотворительных акций и на инструктаж паломников, отправляющихся в Мекку. Объектом закупок, проведенных в феврале, во всех этих случаях названо "оказание услуги по духовно-нравственному воспитанию населения", указано в публикациях на сайте госзакупок.

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