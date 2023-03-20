Двое таганрожцев оштрафованы за дискредитацию военных

20 марта 2023, 00:58

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Суд назначил штрафы Ирине Скороваровой и Владимиру Шаповалову, признав их виновными в дискредитации российской армии.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в Кодекс об административных нарушениях России была добавлена статья 20.3.3 - за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье КоАП. Максимальным наказанием по ней для граждан является штраф в 50 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

На два дела жителей Таганрога обратило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Поводом для протокола против Ирины Скоровароваой стал пацифистский пост в социальной сети "Одноклассники". В суде она заявила, что не дискредитировала армию и не призывала к воспрепятствованию ее использования в Украине, но суд признал ее виновной, назначив штраф. Его размер в постановлении, опубликованном на сайте суда, не указывается.

Владимир Шаповалов, по версии силовиков, в морском порту в присутствии трех человек сделал "высказывания, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации". В итоге на него написали донос. Суд прошел без участия самого Шаповалова. Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее суд в Таганроге назначил 30 тысяч рублей штрафа Ольге Погрибниченко за участие в пацифистском пикете.

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