Жительница Таганрога оштрафована за дискредитацию армии

03 августа 2022, 06:43

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30 тысяч рублей штрафа назначил суд в Таганроге Ольге Погрибниченко за участие в пацифистском пикете. Она оспорила штраф.

Как писал "Кавказский узел", после того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), жители в том числе Ростовской области стали подвергаться преследованию и по этой статье. К примеру, 25 июля суд в Ростове-на-Дону назначил 30 тысяч рублей штрафа местному жителю Олегу Поповкину, признав его виновным в дискредитации российских военных.

Таганрогский городской суд Ростовской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Ольгу Погрибниченко. Поводом для штрафа стал одиночный пикет с пацифистским плакатом, сообщает 2 августа "ОВД-Инфо"*.

Погрибниченко была обвинена по административной статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Она подала жалобу на постановление, судебное заседание назначено на 15 августа, следует из карточки, опубликованной на сайте Ростовского областного суда.

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