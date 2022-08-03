Здание Таганрогского горсуда. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=jlRFdf6-zYE

03 августа 2022, 06:43

Жительница Таганрога оштрафована за дискредитацию армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

30 тысяч рублей штрафа назначил суд в Таганроге Ольге Погрибниченко за участие в пацифистском пикете. Она оспорила штраф.

Как писал "Кавказский узел", после того, как 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ), жители в том числе Ростовской области стали подвергаться преследованию и по этой статье. К примеру, 25 июля суд в Ростове-на-Дону назначил 30 тысяч рублей штрафа местному жителю Олегу Поповкину, признав его виновным в дискредитации российских военных.

Таганрогский городской суд Ростовской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Ольгу Погрибниченко. Поводом для штрафа стал одиночный пикет с пацифистским плакатом, сообщает 2 августа "ОВД-Инфо"*.

Погрибниченко была обвинена по административной статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Она подала жалобу на постановление, судебное заседание назначено на 15 августа, следует из карточки, опубликованной на сайте Ростовского областного суда.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд признал виновным жителя Шахт в дискредитации военных", "Житель Краснодара задержан после плевка в плакат с буквой Z", "Юристы сочли предвзятым отношение кубанских судов к пацифистам".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

03 августа 2022, 07:43

03 августа 2022, 05:49

03 августа 2022, 04:50

03 августа 2022, 04:15

03 августа 2022, 03:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи