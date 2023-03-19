Пригожин попросил генпрокурора завести дело на мэра Горячего Ключа

19 марта 2023, 14:53

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Выступив против захоронения бойцов ЧВК "Вагнер", глава Горячего Ключа дискредитировал добровольцев, заявил Евгений Пригожин, попросив генпрокурора возбудить уголовное дело в отношении чиновника. Анонсированные Пригожиным похороны восьми бойцов прошли сегодня в городе-курорте вопреки протесту мэра.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта глава Горячего Ключа Сергей Белопольский, сославшись на мнение горожан, высказался против массового захоронения в городе-курорте участников военной операции. В Краснодарском крае достаточно для этого других мест, пояснил он. Депутат Госдумы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов в ответ предложил Белопольскому уволиться и отправиться добровольцем на Украину, а основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пообещал похоронить 19 марта бойцов в Горячем Ключе вопреки позиции мэра.

В декабре 2022 года пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, и сам Евгений Пригожин подтвердили, что на кладбище в станице Бакинской, относящейся к Горячему Ключу, при поддержке администрации Краснодарского края был выделен участок для захоронения бойцов ЧВК "Вагнер", сообщило 21 декабря 2022 года "Юга.ру".

Евгений Пригожин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой привлечь к уголовной ответственности главу Горячего Ключа Сергея Белопольского, копию обращения он разместил в своем телеграм-канале, сообщает сегодня "Коммерсант".

Документ, фотокопия которого опубликована в телеграм-канале "Кепка Пригожина", датирован 18 марта. В нем утверждается, что 18 марта глава Горячего Ключа Сергей Белопольский отказал в захоронении восьми погибших бойцов ЧВК "Вагнер". "Бойцы ЧВК "Вагнер" написали в своем заявлении, что в случае гибели хотят быть похоронены вблизи часовни ЧВК "Вагнер" в Горячем Ключе. Были достигнуты договоренности, в соответствии с которыми выделены участки в станице Бакинская, которые были благоустроены под указанные цели", - говорится в обращении.

Автор заявления предположил, что действия мэра "публично дискредитируют участников специальной военной операции". "Прошу провести проверку изложенных в настоящем заявлении фактов и привлечь С. В. Белопольского к уголовной ответственности по ст. 280.3 УК РФ за дискредитацию добровольцев, участвующих в СВО, и ст. 285 УК РФ за злоупотребление служебными полномочиями", - указано в заявлении с подписью Евгения Пригожина.

Сергей Белопольский, по состоянию на 14.50 мск, не прокомментировал на своем сайте заявление Пригожина. На сайте и в телеграм-канале Генпрокуратуры к этому времени нет информации о реакции на обращение Пригожина.

Похороны бойцов «Вагнера», которые анонсировал Евгений Пригожин, состоялись сегодня в Горячем Ключе. Сам Пригожин на похороны не приехал, ограничившись заочным обращением к собравшимся, сообщает в своем телеграм-канале издание SOTA.

На похороны пришли сотни человек, в том числе депутат из Горячего Ключа Даниил Фоминых и депутат краевого заксобрания Максим Хмелевской. Сергей Белопольский на похоронах не присутствовал, информирует "Федеральное агентство новостей".

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