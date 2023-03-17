Число погибших при взрыве в Ростове-на-Дону выросло до четырех

17 марта 2023, 11:00

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Тело четвертого погибшего найдено на месте взрыва и пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону, сообщил источник в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел взрыв, после чего начался пожар. По данным источников, погибли по меньшей мере три человека, еще пять человек пострадали.

Видео с моментом взрыва было опубликовано в интернете. Сила взрыва была настолько большой, что в окнах соседних зданий были выбиты стекла, рассказал очевидец.

Найдено тело четвертого погибшего на месте пожара в гараже погрануправления, сообщил источник в силовых структурах. "Нашли на первом этаже под руинами обрушившегося второго [этажа]. Практически полностью сгорел", - приводит сегодня его слова 161.ru.

В ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата погрануправления ФСБ произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения, сообщила 16 марта ФСБ. "В результате происшествия имеются пострадавшие", - говорится в публикации на сайте ведомства. Информация о погибших и числе пострадавших в сообщении не приведена.

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