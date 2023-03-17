17 марта 2023, 11:00

Число погибших при взрыве в Ростове-на-Дону выросло до четырех

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Тело четвертого погибшего найдено на месте взрыва и пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону, сообщил источник в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел взрыв, после чего начался пожар. По данным источников, погибли по меньшей мере три человека, еще пять человек пострадали.

Видео с моментом взрыва было опубликовано в интернете. Сила взрыва была настолько большой, что в окнах соседних зданий были выбиты стекла, рассказал очевидец.

Найдено тело четвертого погибшего на месте пожара в гараже погрануправления, сообщил источник в силовых структурах. "Нашли на первом этаже под руинами обрушившегося второго [этажа]. Практически полностью сгорел", - приводит сегодня его слова 161.ru.

В ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата погрануправления ФСБ произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения, сообщила 16 марта ФСБ. "В результате происшествия имеются пострадавшие", - говорится в публикации на сайте ведомства. Информация о погибших и числе пострадавших в сообщении не приведена.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"МЧС запросило 600 миллионов на компенсации для ростовских погорельцев", "Голубев предложил не застраивать сгоревший в Ростове-на-Дону район", "Природный пожар в Ростовской области полностью потушен".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 марта 2023, 11:58

17 марта 2023, 11:35

17 марта 2023, 10:25

17 марта 2023, 09:28

  • Лачинский коридор перекрыт 96-е сутки

    Азербайджанские пикетчики 96-е сутки продолжают акцию протеста на единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. В магазинах Степанакерта продаются только недешевые продукты, но и за ними приходится стоять в очередях, сообщил блогер Давид Симонян.

17 марта 2023, 08:32

  • Суд упразднил Совет старейшин балкарского народа

    Общественная организация "Совет старейшин балкарского народа" не проводила съезды и не вела отчетность, а ее руководитель Исмаил Сабанчиев допустил экстремистский призыв, решил Нальчикский горсуд и объявил организацию ликвидированной.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи