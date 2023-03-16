Выросло число погибших в Ростове-на-Дону

16 марта 2023, 21:15

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При взрыве на территории погрануправления ФСБ Ростовской области погибли три человека и не менее двух пострадали, несколько сотрудников числятся пропавшими без вести, сообщил источник в экстренных службах.

Как писал "Кавказский узел", источники в экстренных службах к 15.00 мск сообщили об одном погибшем и двух пострадавших в результате взрыва в хозяйственных помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области. Губернатор Ростовской области в 14.04 мск отчитался, что при пожаре пострадал один человек. Он сообщил, что причиной возгорания и взрыва стало замыкание, проводится эвакуация жителей близлежащих домов.

Видео с моментом взрыва появилось в интернете. Сила взрыва была настолько сильной, что в окнах соседних зданий были выбиты стекла, рассказал очевидец.

При разборе завалов на месте пожара на территории погрануправления ФСБ Ростовской области в Ростове-на-Дону обнаружено тело третьего погибшего, пострадали не менее двух человек, несколько человек числятся пропавшими без вести сообщили в экстренных службах. "Найдено тело третьего погибшего", - процитировал "Интерфакс" слова источника.

Издание 161.ru сообщило со ссылкой на источник в силовых структурах, что при взрыве и пожаре получили ранения не менее пяти человек - одного из них спасатели достали живым из-под завалов. По данным издания, пострадавший без сознания.

К 20.58 мск губернатор Ростовской области Василий Голубев не опубликовал в своем Telegram-канале новых данных о числе погибших и пострадавших в результате взрыва. Официальной информации о происшествии нет на сайтах МЧС по ростовской области и Следкома по Ростовской области. Мэр города Алексей Логвиненко и мэрия Ростова-на-Дону также не сообщали о случившемся.

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