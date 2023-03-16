Григорий Хачатуров. Фото: https://terefdar.az/ru/syna-eks-genseka-odkb-osvobodili-v-zale-suda

16 марта 2023, 20:25

Григорий Хачатуров арестован на два месяца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Ереване удовлетворил апелляцию прокуратуры и арестовал бывшего командира третьего армейского корпуса вооруженных сил Армении Григория Хачатурова, обвиняемого в отмывании денег.

Как писал "Кавказский узел", бывший командующий третьим армейским корпусом генерал Григорий Хачатуров, сын бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, злоупотребил полномочиями в бытность командиром воинской части и необоснованно легализовал недвижимость, сообщила Служба нацбезопасности Армении. 21 февраля Антикоррупционный суд отклонил ходатайство следствия об аресте Хачатурова, он был освобожден в зале суда, генпрокуратура Армении подала апелляцию на это решение. 

Апелляционный антикоррупционный суд арестовал бывшего командира третьего армейского корпуса, генерал-майора Григория Хачатурова. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, Хачатуров арестован на два месяца, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в генпрокуратуре Армении. 

Защита еще не получила решение Апелляционного суда. После изучения судебного акта, защита примет решение о дальнейших шагах, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Акоп Енокян.

Напомним, что обвинение Хачатурова связано с уголовным делом, по которому проходит экс-министр обороны Армении Сейран Оганян, глава оппозиционной фракции "Армения", которого 8 февраля текущего года парламент по ходатайству генпрокурора РА лишил депутатской неприкосновенности. Речь идет о территории воинской части в селе Армаш Араратской области Армении.

Отец Григория Хачатурова Юрий Хачатуров был ранее обвинен по делу о разгоне митингующих в Ереване в 2008 году, когда он был начальником генштаба вооруженных сил, и досрочно отозван с должности 2 ноября 2018 года. В марте 2021 года Конституционный суд решил, что статья о свержении конституционного строя, по которой обвиняются Хачатуров и другие подсудимые, противоречит двум статьям Конституции, и в апреле того же года их уголовное преследование было прекращено. Информация о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване представлена в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении. 10 лет спустя".

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Примечание:

"Микаэл Арзуманян оставлен под стражей", "Глава объединенной группировки войск отправлен в отставку на фоне разногласий ОДКБ и Армении", "Армянская оппозиция заявила о неприемлемости отказа от борьбы за Нагорный Карабах".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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