Венецианская комиссия указала на недостаток грузинского закона "О деолигархизации"

16 марта 2023, 00:58

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Грузинский проект закона "О деолигархизации" предоставляет правительству слишком широкую свободу действий, что чревато риском произвольного применения и нарушения прав человека, следует из заключения Венецианской комиссии Совета Европы.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 ноября 2022 года "Грузинская мечта" согласилась направить проект закона "О деолигархизации" в Венецианскую комиссию, чтобы исключить использование этой темы для политических спекуляций. Третье чтение проекта закона в парламенте Грузии отложено до заключения комиссии.

Депутаты Европарламента 9 июня предложили Совету Европы и его партнерам ввести персональные санкций против Бидзины Иванишвили из-за его связей с Кремлем и влияния в правительстве Грузии на фоне преследования журналистов и оппозиционеров. Эта рекомендация депутатов Европарламента стала дополнительной помехой для получения Грузией статуса страны-кандидата в члены ЕС, отметили 16 июня опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Власти Грузии отвергли причастность Иванишвили к политике. 21 ноября издание JAMnews опубликовало статью, в которой сказано, что закон "О деолигархизации" позволяет властям Грузии использовать его для борьбы с оппозицией, и что критериями для внесения в список олигархов легко манипулировать.

Венецианская комиссия Совета Европы опубликовала промежуточное заключение по проекту грузинского закона "О деолигархизации", призвав власти Грузии проводить системные реформы для достижения обозначенной эти законом цели.

В заключении отмечается, что "Грузия подготовила законопроект, который очень похож на украинский закон" - первый в своем роде закон о деолигархизации, однако особенности страны при подготовке этого проекта не были учтены в достаточной степени. Деолигархизация "должна быть обеспечена посредством системного подхода" к проблеме в разных областях, а грузинский законопроект "вместо этого фокусируется на так называемом «личном» (карательном) подходе", указано в публикации на сайте Венецианской комиссии от 14 марта.

"Такой подход, по мнению Венецианской комиссии, сопряжен с высокими рисками нарушения прав человека и произвольного применения, что может нанести ущерб политическому плюрализму. По крайней мере, Комиссия рекомендовала передать право назначать человека «олигархом» другому органу, а не правительству, устранив широкую свободу действий правительства в толковании и применении этих критериев", - говорится в сообщении.

Грузинская оппозиция расценила промежуточный вывод Венецианской комиссии как критический, напомнив, что введение эффективного закона "О деолигархизации" является одной из 12 рекомендаций Еврокомиссии, без выполнения которых Грузия не получит статус кандидата в члены Евросоюза.

«Закон о деолигархизации наконец-то еще больше испортили - премьер-министр будет вносить людей в реестр олигархов. В лучшем случае это мертворожденный закон, в худшем - инструмент травли крупного бизнеса с оппозиционной позицией», - написал на своей странице в Facebook депутат от «Единого Национального Движения» Роман Гоцеридзе.

Профессор политологии Черноморского университета Ника Читадзе согласен с выводом Венецианской комиссии о том, что в законе, скопированном с украинского, не учтена специфика Грузии. «В Грузии один-единственный олигарх, и его имущество составляет около 30% внутреннего валового продукта всей страны», - сказал Читадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист НПО «Центр социальной солидарности» Гурам Имнадзе также считает грузинский проект "механическим копированием" украинского закона. Он также разделяет мнение, что в Грузии фактически есть только один олигарх.

«В то же время принятие одного конкретного закона принесет мало системных изменений в условиях, когда олигархия по своей сути является неформальным институтом, и привлечь ее представителей к юридической и политической ответственности крайне сложно. Поэтому для реального снижения влияния олигархов необходимо проводить как одномоментные, системные и глубокие реформы. Нужна реформа судов, прокуратуры, службы безопасности», - сказал он "Кавказскому узлу".

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