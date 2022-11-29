"Грузинская мечта" согласилась направить проект закона "О деолигархизации" в Венецианскую комиссию

29 ноября 2022, 13:15

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Власти Грузии заявили, что приняли решение направить в Венецианскую комиссию законопроект "О деолигархизации", чтобы исключить использование этой темы для политических спекуляций. Третье чтение проекта закона в парламенте Грузии отложено до заключения комиссии. Грузинская оппозиция высказала надежду, что рекомендации Венецианской комиссии позволят оградить общество от чрезмерного влияния властей.

Как сообщал "Кавказский узел", депутаты Европарламента 9 июня предложили Совету Европы и его партнерам ввести персональные санкций против Бидзины Иванишвили из-за его связей с Кремлем и влияния в правительстве Грузии на фоне преследования журналистов и оппозиционеров. Эта рекомендация депутатов Европарламента стала дополнительной помехой для получения Грузией статуса страны-кандидата в члены ЕС, отметили 16 июня опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Власти Грузии отвергли причастность Иванишвили к политике. 21 ноября издание JAMnews опубликовало статью, в которой сказано, что закон "О деолигархизации" позволяет властям Грузии использовать его для борьбы с оппозицией, и что критериями для внесения в список олигархов легко манипулировать.

17 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза, обозначив шаги, которые должны предпринять власти страны. Среди них фон дер Ляйен назвала деолигархизацию, свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Оппозиционеры связали заявление главы Еврокомиссии с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили. Власти намеренно сделали так, чтобы Грузия не получила статус кандидата, предположил политолог Ника Читадзе.

Команда правящей партии "Грузинская мечта" приняла решение направить законопроект "О деолигархизации" для правового заключения в Венецианскую комиссию, сообщил председатель парламентской фракции "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

Он уточнил, что парламент Грузии не будет проводить третье чтение по этому законопроекту, которое было запланировано на текущую неделю. Третье чтение отложено до тех пор, пока проект закона не будет оценен Венецианской комиссией. При этом Мдинарадзе обратился к комиссии с призывом провести оценку документа своевременно, чтобы не вышло, как в случае с Украиной, когда комиссия рассматривала проект закона около года, передал сегодня в своем эфире телеканал "Рустави 2", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Мы говорили, что не видим проблемы в связи с отправкой законопроекта в Венецианскую комиссию, однако говорили, что сначала надо разобраться, с чем имеем дело. В результате обсуждения с Венецианской комиссией выяснилось, что информация об отзыве заключения по украинскому аналогу закона или возвращении его с соответствующим замечанием является недостоверной. Венецианская комиссия в следующем году представит заключение парламенту Украины", – сказал на брифинге в Тбилиси Мдинарадзе, слова которого привел "Интерпрессньюс".

Он напомнил, что ранее с призывами к властям Грузии направить в Венецианскую комиссию законопроект "О деолигархизации" обращались комиссар Евросоюза по вопросам расширения Оливер Вархей и посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

Венецианская комиссия или Европейская комиссия за демократию через право – это консультативный орган по конституционному праву. Комиссия была создана в 1990 году при Совете Европы.

Единственная причина, из-за которой принято решение направить проект закона Венецианскую комиссию – это оценка документа, заявил член "Грузинской мечты" Рати Йонатамишвили. "Единственная мотивация для отправки в Венецианскую комиссию – провести экспертную оценку документа. Полемика на этот счет, в том числе со стороны оппозиции – это спекуляция, и мы старались не оставить оппозиции пространства для этого", – сказал сегодня в эфире телеканала "Мтавари архи" Йонатамишвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили отметил, что власти Грузии приняли решение направить законопроект "О деолигархизации" в Венецианскую комиссию, чтобы "не оставить пространства" для политических спекуляций.

"Чтобы не оставить места для спекуляций, даже со стороны радикальных политических групп, было принято решение направить грузинскую версию закона "О деолигархизации" в Венецианскую комиссию. И поэтому он будет обсуждаться в третьем чтении в парламенте. Будем ждать заключения Венецианской комиссии", – сказал в эфире телеканала "Рустави 2" Матикашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Ранее парламент Грузии рассмотрел законопроект "О деолигархизации" в первом и втором чтениях. Проект закона был в обоих чтениях одобрен депутатами. Для того, чтобы законопроект был принят, он должен быть одобрен парламентом в последнем, третьем чтении.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" положительно оценила решение властей Грузии направить законопроекта "О деолигархизации" в Венецианскую комиссию. "Мы на самом деле уверены, что комментариев по упомянутому законопроекту у Венецианской комиссии будет много. Я уверен, все наши основные международные партнеры, которые активно следят за этим процессом – каждый выскажет свою позицию", – заявил секретарь "Единого национального движения" Бачо Долидзе.

Положительно на планы властей Грузии направить законопроект "О деолигархизации" в Венецианскую комиссию также отреагировал член оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили. "Хорошо, что приняли решение направить проект закона в Венецианскую комиссию. Венецианская комиссия дает эффективные рекомендации. И европейцы просят нас оградить институты от чрезмерного влияния властей", – сказал сегодня в эфире телеканала "Рустави 2" Раквиашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Представительство Евросоюза в Грузии приветствовало планы властей страны направить законопроект "О деолигархизации" на рассмотрение в Венецианскую комиссию, информировал телеканал "Формула", сюжет которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Важно консультироваться с разработчиками международных стандартов и выполнять их рекомендации, добавили в представительстве Евросоюза.

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