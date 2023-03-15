Активисты с портретом Мамеда Азизова во время безмолвной акции протеста у здания апелляционного суда. Баку, 27 марта 2013 г. Фото Парваны Байрамовой для "Кавказского узла

15 марта 2023, 16:45

Защита сочла недостаточной компенсацию азербайджанскому активисту за лишение свободы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Баку частично удовлетворил требование бывшего члена общественного движения Nida Мамеда Азизова о выплате компенсации за моральный ущерб в связи с незаконным заключением более трех лет. Суд необоснованно занизил сумму компенсации, на решение будет подана апелляция, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая 2014 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Илькина Рустамзаде, Заура Гурбанлы, Рашадата Ахундова и Мамеда Азизова, а также других активистов движения Nida Бахтияра Гулиева, Шахина Новрузлу, Рашада Гасанова и Узеира Мамедли к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет по обвинению в организации массовых беспорядков. Ни один из активистов вину не признал. Апелляция на приговор была отклонена 16 декабря 2014 года. При этом Новрузлу был помилован распоряжением президента Азербайджана от 17 октября 2014 года, а Азизов – распоряжением от 17 марта 2015 года. 18 февраля 2022 года Европейский суд по правам человека согласился с жалобами Мамеда Азизова и Шахина Новрузлу на аресты и преследование по политическим мотивам, назначив им компенсации на общую сумму 43 500 евро. 11 июня 2022 года Совет Европы призвал власти Азербайджана оправдать девятерых активистов. 30 сентября 2022 года Верховный суд Азербайджана отменил обвинительный приговор, вынесенный активистам молодежного движения Nida Шахину Новрузлу и Мамеду Азизову по делу о массовых беспорядках.

Насиминский районный суд Баку 15 марта рассмотрел иск о выплате Азизову денежной компенсации за моральный ущерб. "После решения Европейского суда по правам человека, признавшего неправомерность уголовного преследования и ареста Азизова Пленум Верховного суда отменил все приговоры в отношении него и полностью оправдал его. В связи с этим, мы обратились в суд и истребовали компенсацию на сумму 100 тысяч манатов (58,8 тысячи долларов), поскольку человек более трех лет незаконно провел в тюрьме. Суд же назначил компенсацию в размере 36 тысяч манат (21,2 тысячи долларов). Мы не согласны с решением суда и подадим апелляцию. Ибо есть прецеденты, когда другим осужденным по этому же делу были назначены компенсации на суммы 66,7 тысячи манатов (39,2 тысячи долларов)", - сообщил адвокат Фариз Намазлы корреспонденту "Кавказского узла".

 В частности, по его словам, Пленум Верховного суда назначил компенсации в размере 66,7 тысячи манатов осужденным по этому делу Рашадату Ахундову и Рашаду Гасанову . "Они провели в заключении примерно столько же, сколько и Мамед Азизов – 3 года. Им компенсации назначил Пленум Верховного суда, когда выносил вердикты об оправдании, и суд первой инстанции должен был ориентироваться хотя бы на решение этого органа, который является высшей судебной инстанцией", - сказал Намазлы.

По его словам, Азизов в настоящее время проживает в одной из европейских стран. Намазлы пояснил, что компенсация Азизову должна быть выплачена в дополнение компенсации назначенной ЕСПЧ.

"Страсбургский суд установил компенсацию Азизову в размере 20 тысяч евро за нарушение в отношении него конкретных статей Европейской конвенции. Нынешняя же компенсация связана с ошибками и нарушениями закона со стороны следствия, которые не были устранены местными судами, в результате чего Азизов более трех лет провел необоснованно в тюремном заключении", - пояснил адвокат.

В Насиминском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о сумме компенсации, назначенной Азизову, но воздержались от комментариев относительно решения суда.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Дошло до суда дело обвиняемых в пытках азербайджанских силовиков", "Правозащитники сочли сфабрикованными обвинения против верующих в Азербайджане", "Азербайджанская оппозиция поддержала призыв Венецианской комиссии пересмотреть закон о партиях".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 марта 2023, 17:30

  • Военный из Майкопа погиб на Украине

    Рядовой Дмитрий Гапошин погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Майкопа. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 26 жителей Адыгеи.

15 марта 2023, 15:57

15 марта 2023, 15:12

  • Жители Назрани пожаловались на отсутствие газа в домах

    В домах жителей Альтиевского округа Назрани уже несколько дней нет газа, а чиновники не решили проблему, заявили авторы видеообращений к властям. Проблема возникла из-за отсутствия у некоторых жителей документов на домовладения, но подача газа будет возобновлена сегодня, пообещали представители властей.

15 марта 2023, 14:24

15 марта 2023, 14:03

  • Последствия тяжелой травмы и контузия не помогли волгоградцу оспорить решение о мобилизации

    Житель Волгоградской области Николай Дорофеев попытался оспорить в суде решение о мобилизации. Призывная комиссия и военкомат не учли его заявление о повреждении голени в ДТП, после которого на ногу была установлена металлическая конструкция, заявил он. Рассмотрение иска проходило без участия Дорофеева, поскольку он получил тяжелую контузию в зоне СВО. Однако суд встал на сторону военкомата.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи