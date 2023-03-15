Защита сочла недостаточной компенсацию азербайджанскому активисту за лишение свободы

15 марта 2023, 16:45

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Суд в Баку частично удовлетворил требование бывшего члена общественного движения Nida Мамеда Азизова о выплате компенсации за моральный ущерб в связи с незаконным заключением более трех лет. Суд необоснованно занизил сумму компенсации, на решение будет подана апелляция, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая 2014 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Илькина Рустамзаде, Заура Гурбанлы, Рашадата Ахундова и Мамеда Азизова, а также других активистов движения Nida Бахтияра Гулиева, Шахина Новрузлу, Рашада Гасанова и Узеира Мамедли к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет по обвинению в организации массовых беспорядков. Ни один из активистов вину не признал. Апелляция на приговор была отклонена 16 декабря 2014 года. При этом Новрузлу был помилован распоряжением президента Азербайджана от 17 октября 2014 года, а Азизов – распоряжением от 17 марта 2015 года. 18 февраля 2022 года Европейский суд по правам человека согласился с жалобами Мамеда Азизова и Шахина Новрузлу на аресты и преследование по политическим мотивам, назначив им компенсации на общую сумму 43 500 евро. 11 июня 2022 года Совет Европы призвал власти Азербайджана оправдать девятерых активистов. 30 сентября 2022 года Верховный суд Азербайджана отменил обвинительный приговор, вынесенный активистам молодежного движения Nida Шахину Новрузлу и Мамеду Азизову по делу о массовых беспорядках.

Насиминский районный суд Баку 15 марта рассмотрел иск о выплате Азизову денежной компенсации за моральный ущерб. "После решения Европейского суда по правам человека, признавшего неправомерность уголовного преследования и ареста Азизова Пленум Верховного суда отменил все приговоры в отношении него и полностью оправдал его. В связи с этим, мы обратились в суд и истребовали компенсацию на сумму 100 тысяч манатов (58,8 тысячи долларов), поскольку человек более трех лет незаконно провел в тюрьме. Суд же назначил компенсацию в размере 36 тысяч манат (21,2 тысячи долларов). Мы не согласны с решением суда и подадим апелляцию. Ибо есть прецеденты, когда другим осужденным по этому же делу были назначены компенсации на суммы 66,7 тысячи манатов (39,2 тысячи долларов)", - сообщил адвокат Фариз Намазлы корреспонденту "Кавказского узла".

В частности, по его словам, Пленум Верховного суда назначил компенсации в размере 66,7 тысячи манатов осужденным по этому делу Рашадату Ахундову и Рашаду Гасанову . "Они провели в заключении примерно столько же, сколько и Мамед Азизов – 3 года. Им компенсации назначил Пленум Верховного суда, когда выносил вердикты об оправдании, и суд первой инстанции должен был ориентироваться хотя бы на решение этого органа, который является высшей судебной инстанцией", - сказал Намазлы.

По его словам, Азизов в настоящее время проживает в одной из европейских стран. Намазлы пояснил, что компенсация Азизову должна быть выплачена в дополнение компенсации назначенной ЕСПЧ.

"Страсбургский суд установил компенсацию Азизову в размере 20 тысяч евро за нарушение в отношении него конкретных статей Европейской конвенции. Нынешняя же компенсация связана с ошибками и нарушениями закона со стороны следствия, которые не были устранены местными судами, в результате чего Азизов более трех лет провел необоснованно в тюремном заключении", - пояснил адвокат.

В Насиминском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о сумме компенсации, назначенной Азизову, но воздержались от комментариев относительно решения суда.

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