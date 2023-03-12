Вице-мэр Еревана и еще 10 человек задержаны по делу о махинациях с ковидными выплатами

12 марта 2023, 06:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Армении арестован вице-мэр Еревана Геворг Симонян, директор клиники "Медлайн Клиник" Бабкен Шаумян, заведующий одним из отделений "Национального центра пульмонологии" и еще восемь человек по делу о махинациях в деньгами, которые власти выделили на лечение инфицированных коронавирусом граждан в период пандемии.

По данным Антикоррупционного комитета Армении, Геворг Симонян, который в 2020-2022 годах занимал пост заместителя министра здравоохранения Армении, не исполнял свои служебные обязанности по контролю за расходованием средств из Резервного фонда правительства на лечение инфицированных COVID-19.

На реализацию программы "Профилактика, контроль и другие комплексные мероприятия по лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Армении" власти выделили 29 миллиардов драмов (74,7 миллиона долларов). В ней упомянуты, в частности, медицинские организации, которые получат компенсацию от государства за лечение пациентов с коронавирусом. В их числе - ООО "Медлайн Клиник", пишет 11 марта newsarmenia.am.

Симонян должен был координировать оказание медицинских услуг, в том числе финансирование, а советник министра, заведующий отделом "Национального центра пульмонологии" был назначен ответственным за размещение и выписку пациентов.

Антикоррупционный комитет сообщает, что директор и учредитель "Медлайн Клиник" Бабкен Шаумян вместе с восемью врачами этого медицинского центра внесли в документы заведомо ложные сведения о 385 пациентах, которые якобы проходили лечение в период с июля 2020 года по декабрь 2021 года. Эти сфальсифицированные отчеты были переданы в Минздрав, сообщает news.am.

Симонян находится в родственных отношениях с директором "Медлайн Клиник", из-за чего, как считает Антикоррупционный комитет, дабы не портить с ним отношения, замминистра не проверил данные о пациентах. Из-за этого директор клиники присвоил почти 120 миллионов драмов (около 307 тысяч долларов).

В рамках уголовного дело, возбужденного по части 2 статьи 308 Уголовного кодекса Армении, задержаны Геворг Симонян, советник министра здравоохранения, Бабкен Шаумян и еще восемь человек.

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