Стали известны подробности дела владикавказца Боева о дискредитации армии

11 марта 2023, 02:13

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Житель Владикавказа Дмитрий Боев оштрафован за публикация в соцсети, в которой он сравнил символ спецоперации с фашистской символикой.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля стало известно о том, что житель Владикавказа Дмитрий Боев оштрафован за дискредитацию российской армии.

Поводом для составления административного протокола за дискредитацию российской армии на Дмитрия Боева стала его публикация в соцсети "Одноклассники", пишут 10 марта "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении, опубликованном на сайте Промышленного суда Владикавказа, отмечается, что он сравнил "официальный символ ... который используют вооруженные силы РФ во время проведения специальной военной операции на Украине с фашистской символикой". Указано, что Боев раскаялся в содеянном, в итоге суд принял решение оштрафовать его. Сумма штрафа в постановлении суда не указывается.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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