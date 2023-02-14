Владикавказец оштрафован за дискредитацию военных

14 февраля 2023, 06:48

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Суд во Владикавказе оштрафовал местного жителя Дмитрия Боева, признав его виновным в дискредитации российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Промышленный районный суд Владикавказа признал местного жителя Дмитрия Боева виновным в дискредитации российских военных и оштрафовал его, сообщили 13 февраля "Кавказ. Реалии"*. Издание при этом не уточнило сумму штрафа и не привело подробностей по делу.

В карточке на сайте суда указано, что Боев оштрафован по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Сумма штрафа, а также подробности по делу не приведены.

Комментариев от Боева или его представителей не поступало.

Напомним, 6 февраля стало известно, что суд оштрафовал на 40 тысяч рублей жительницу Владикавказа, посчитав дискредитацией военных публикацию, которую она разместила в соцсети.

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