Жительница Владикавказа оштрафована за дискредитацию армии

06 февраля 2023, 16:59

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Советский районный суд Владикавказа счел дискредитирующими российскую армию публикации 38-летней жительницы Владикавказа в соцсетях и назначил ей 40 тысяч рублей штрафа.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. После этого жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности: максимальное наказание для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием. Так, 18 января Советский районный суд Владикавказа оштрафовал местного жителя Владимира Борукаева, признав его виновным в дискредитации вооруженных сил России.

38-летняя жительница Владикавказа оштрафована за дискредитацию Вооруженных сил России на 40 тысяч рублей, решение об этом вынес Советский районный суд Владикавказа, сообщило сегодня издание "Основа" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Северной Осетии.

По данным спецслужбы, 38-летняя женщина разместила на своей странице в одной из социальных сетей "материалы, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации, принимающие участие в специальной военной операции на Украине", сообщил сегодня Telegram-канал "КрыльяTV".

27 января силовики отчитались, что в отношении жительницы Северной Осетии начато расследование второго уголовного дела по статье о дискредитации российской армии. Ранее она была оштрафована на 30 тысяч рублей по административному делу, затем на нее завели уголовное дело о дискредитации использования вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 280.3 УК России).

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