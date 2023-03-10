Муниципальные депутаты потребовали отменить закон об отгонном животноводстве в Дагестане

10 марта 2023, 09:45

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Депутаты Кумторкалинского района направили в парламент Дагестана законопроект об отмене закона о землях отгонного животноводства, пояснив, что он противоречит федеральным законам. Ранее с требованием отменить закон выступили и депутаты Бабаюртовского района.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2022 года Конституционный суд Дагестана счел необходимым перевести обжитые земли отгонного животноводства в статус земель населенных пунктов и легализовать поселения, которые на них стихийно образовались. После этого более 100 жителей равнинных районов (Каякентского, Бабаюртовского, Кумторкалинского, Кизилюртовского и Карабудахкентского) провели в Махачкале сход. Они потребовали отменить постановление, посчитав, что оно является "юридической легализацией отъема земель".

В Конституционный суд в 2022 году обратились три депутата Народного собрания (Салих Гаджиев, Мухудин Мухудинов и Майирбег Алхасов), они попросили проверить на конституционность статьи республиканского закона "О статусе земель отгонного животноводства в республике Дагестан", принятого в 1996 году. По мнению депутатов, тот факт, что земли отгонного животноводства относятся только к категории "земли сельхозназначения", нарушает конституционные права граждан, которые на этих землях проживают. Речь идет о проблемах с питьевой водой, подачей электроэнергии, автодорогами, отсутствием почтовой связи, а также вводов в эксплуатацию социальных объектов, например, школ, указали депутаты.

Собрание депутатов Кумторкалинского района внесло в парламент Дагестана законопроект об отмене закона о землях отгонного животноводства, 9 марта проект закона был зарегистрирован в Народном собрании республики, сообщает сегодня "Новое дело".

Авторы предложения указали, что республиканский закон противоречит федеральному закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», согласно которому не допускается принятие региональных законов, содержащих дополнительные правила и ограничения оборота земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, пишет издание.

Без присвоения статуса на землях отгонного животноводства в Дагестане образованы 210 населенных пунктов, в которых проживает более 80 тысяч человек, сообщило Минимущества республики в декабре 2020 года. Образовательные учреждения, построенные в таких селах, не могут использоваться по назначению без изменения статуса земель.

"Закон Республики Дагестан от 09 октября 1996 года № 18 «О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан», произвольно придавая землям сельскохозяйственного назначения, расположенным на межселенных территориях равнинных административных районов незаконный статус «земли отгонного животноводства» и объявляя их собственностью Правительства Республики Дагестан, противоречит земельному законодательству Российской Федерации, подлежит отмене в силу закона и в настоящее время не подлежит применению", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному на сайте парламента республики.

Принятие закона "О признании утратившим силу закона Республики Дагестан «О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан»" не потребует дополнительных денег из республиканского бюджета, отметили авторы законопроекта.

Ранее, в начале февраля, с требованием отменить закон выступили и депутаты Бабаюртовского района. На сессии райсобрания они единогласно решили внести в Народное собрание "законодательную инициативу" о признании утратившим силу республиканского закона от 9 октября 1996 года «О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан», сообщило 7 февраля издание «Бабаюртовские вести».

По мнению депутатов, в результате правовой неопределенности статуса земель отгонного животноводства остаются неустраненными "множество нарушений" земельного, налогового и бюджетного законодательства в Бабаюртовском районе, говорится в публикации.

Напомним, отгонное животноводство – исторически сложившаяся система ведения овцеводства, базирующаяся на посезонном использовании зимних и летних пастбищ для выпаса скота. К землям отгонного животноводства относятся, в том числе участки, выделенные для передвижения скота, стоянок и выпаса по пути с летних пастбищ на зимние и обратно. Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации. Изменение статуса земель отгонного животноводства осуществляется правительством республики, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

В июне 2021 года кумыкские активисты организовали общественные слушания, участники которых заявили, что власти республики вносят изменения в закон о землях отгонного животноводства, не учитывая интересы коренного населения. По их словам, появление на таких землях населенных пунктов и круглогодичный выпас скота на пастбищах приводят к экологическим проблемам и угрожают исчезновением кумыкскому этносу.

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