Суд занял сторону полиции Чечни в споре с матерью погибшего силовика

04 марта 2023, 15:28

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Апелляционная инстанция в Чечне утвердила отказ удовлетворить иск Бахумеседо Хамидовой, которая просила МВД наградить орденом ее сына-милиционера, погибшего в 2002 году.

Верховный суд Чечни не удовлетворил жалобу местной жительницы Бахумеседо Хамидовой, на отказ посмертно наградить орденом Мужества ее сына, погибшего в 2002 году. Суд сослался на пропуск сроков подачи иска, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно материалам дела, сын Хамидовой служил в милиции и 3 сентября 2002 года погиб вместе с другими милиционерами в поселке Чири-Юрт, где был подорван автомобиль силовиков. Хамидова указала, что руководство РОВД обещало представить погибших к наградам, и на следующий день после гибели сына ей выдали копию наградного листа и сообщили, что все документы переданы в МВД по Чечне.

Однако в течение нескольких лет документы в администрацию президента, где принимают решение о награждении госнаградами не направлялись, заявила Хамидова, попросив направить наградной лист повторно, пишет издание.

Согласно карточке дела на сайте Верховного суда Чечни, решение об отказе по иску Бахумеседо Хамидовой принял Заводской райсуд Грозного 10 декабря 2021 года. К карточке дела 2 марта прикреплен текст апелляционного определения.

"В судебном заседании представитель административного истца по доверенности поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции и принять решение об удовлетворении требований административного истца. Представитель административного ответчика – МВД РФ по ЧР - в судебном заседании просил в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, мотивируя тем, что при проверке в указанный период соответствующие материалы о представлении ФИО1 К.А. к награде Орденом Мужества (посмертно) к ним не поступали", - говорится в тексте судебного акта.

Для удовлетворения иска об оспаривании бездействия должностного лица необходимы два условия: несоответствие бездействия закону и нарушение прав и свобод заявителя, указал суд.

"При этом законодатель возлагает на административного истца обязанность доказать факт нарушения его прав. Таких доказательств административным истцом суду при разрешении настоящего судебного спора не представлено", - говорится в документе.

Суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении иска "ввиду его необоснованности", решила апелляционная инстанция. "Не оспаривая факт гибели сотрудника правоохранительных органов при исполнении служебного долга, нельзя полагать, что данное обстоятельство является достаточным основанием для представления лица к государственной награде, так как принятие такого решения является правом, а не обязанностью... Располагая таким правом, соответствующие должностные лица из администрации Президента РФ пришли к выводу о том, что нет законных оснований для удовлетворения данного ходатайства, поступившего к ним в 2014 году", - указано в определении суда.

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