03 марта 2023, 15:47

Контрактник из Адыгеи убит на Украине

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Шамиль Хамдохов погиб на Украине, сообщила администрация Кошехабльского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 25 уроженцев Адыгеи.

"Кавказский узел" писал, что военнослужащий из Адыгейска Захар Теремец стал 24-м жителем Адыгеи, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Шамиль Хамдохов погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила администрация Кошехабльского района.

Шамиль проходил срочную службу в Майкопе, после чего заключил контракт. Погиб в октябре 2022 года в Херсонской области. Ему было 25 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 2 марта.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 25 жителей Адыгеи. Всего власти и силовики на 15.20 мск 3 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1521 жителя юга России, в том числе 883 жителей СКФО и 638 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Три жителя Кубани погибли на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех росгвардейцев из Чечни", "Мобилизованный волгоградец погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 марта 2023, 15:05

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