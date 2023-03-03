Подтверждена гибель жителя Хасавюрта в военной операции

03 марта 2023, 14:07

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Военнослужащий из Хасавюрта Усман Остарханов погиб в военной операции на Украине, сообщил сегодня депутат парламента Дагестана. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 391 уроженца республики.

Как писал "Кавказский узел", к 28 февраля власти подтвердили гибель в военной операции на Украине не менее 390 уроженцев Дагестана.

1 марта число уроженцев СКФО и ЮФО, чью гибель в военной операции подтвердили представители властей и силовых структур, достигло по меньшей мере 1500, из них 390 – уроженцы Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовых ведомств.

Депутат Народного собрания от «Единой России» Ризван Голоев посетил в Хасавюрте семью погибшего в зоне военной операции военнослужащего Усмана Остарханова, сообщает сегодня "Дагестанская правда".

О визите к родственникам Остарханова Ризван Голоев сообщил сегодня на своей странице во "ВКонтакте". "Пришел поздравить с днем рождения сына погибшего в зоне специальной военной операции военнослужащего", - написал депутат.

Сообщение об этом размещено сегодня и на сайте парламента Дагестана. Обстоятельства службы и гибели Усмана Остарханова в публикациях не приведены.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 391 уроженца Дагестана.

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