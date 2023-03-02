02 марта 2023, 11:21

Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Движение через пропускной пункт "Верхний Ларс" открыто для всех машин, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", движение грузовиков на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии было запрещено с 01:10 мск 2 марта из-за непогоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Движение по Военно-Грузинской дороге разрешено для всех видов транспорта. Проезд для грузовиков открылся сегодня с 10:30 мск, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 11.20 мск, на въезде в Россию из Грузии на пропускном пункте видны очереди из фур и легковые машины, камера, показывающая ситуацию на дороге к этому КПП, выключена. На выезде из России в Грузию на КПП видны грузовики и легковые автомобили, камера на дороге также выключена. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха составит +3 градуса, скорость ветра - до 5 метров в секунду. В ночь на 3 марта ожидается снег с дождем, температура понизится до +2 градусов, скорость ветра - до 4 м/с. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней", "Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды", "Более 200 машин скопились в очереди на Керченскую переправу".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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