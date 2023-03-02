Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

02 марта 2023, 11:21

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Движение через пропускной пункт "Верхний Ларс" открыто для всех машин, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", движение грузовиков на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии было запрещено с 01:10 мск 2 марта из-за непогоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Движение по Военно-Грузинской дороге разрешено для всех видов транспорта. Проезд для грузовиков открылся сегодня с 10:30 мск, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.