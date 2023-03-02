Военно-Грузинская дорога закрыта для фур

02 марта 2023, 09:23

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Движение грузовиков через пропускной пункт "Верхний Ларс" запрещено в связи с непогодой.

Как сообщал "Кавказский узел", проезд через КПП "Верхний Ларс" регулярно закрывается в ухудшением погоды в Грузии. Движение для большегрузов перекрывалось в ночь с 18 на 19 февраля и после снятия ограничений - вечером 19 февраля.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Движение грузовиков ограничено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии 01:10 мск 2 марта из-за непогоды на территории Грузии, сообщило управление МЧС республики на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 09.00 мск, на въезде в Россию из Грузии на пропускном пункте видны очереди из грузовиков и легковые машины, камера, показывающая ситуацию на дороге к этому КПП, выключена. На выезде из России в Грузию выстроилась очередь из фур, на самом КПП машин нет. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".