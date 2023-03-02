Лачинский коридор остается заблокированным 81-е сутки

02 марта 2023, 09:11

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Жители Азербайджана 81-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Министерство иностранных дел Франции потребовало от Азербайджана исполнения решения Международного суда ООН о разблокировке Лачинского коридора.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана и экоактивисты блокируют Лачинский коридор. В результате единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, заблокирована уже больше двух месяцев. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты АЗС, введены продуктовые талоны. 27 февраля жители Нагорного Карабаха пожаловались на подорожание продуктов.

В Степанакерте продолжаются перебои с электричеством, свет выключат на час через каждые три часа, рассказал карабахский блогер Давид Симонян. "Хорошо хоть подачу газа не перекрывают. Система выдачи талонов привела к тому, что на фрукты и овощи есть две цены, по талонам цена прежняя, без талонов – втрое дороже. Все подорожало – это факт, на который пока государство никак не откликнулось. Помощь выдают только тем, кто в результате блокады лишился работы. Что делать тем, кто годами безработный и кое-как перебивался на случайных подработках – неясно", – написал Симонян 1 марта в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана и экоактивисты продолжают акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 81-е сутки, сообщил сегодня Report.az.

Азербайджан должен уважать решение Международного суда ООН, который ранее вынес решение разблокировать Лачинский коридор, заявила министр иностранных дел (МИД) Франции Катрин Колонна.

"Лачинский коридор должен быть разблокирован немедленно, и по нему должно быть восстановлено передвижение", – привел 1 марта Artsakhpress.am слова главы МИД Франции.

Напомним, 22 февраля стало известно, что Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

"Кавказский узел" также писал, что 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

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