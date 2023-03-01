Жителей Сочи и Туапсе встревожили испачканные в нефти птицы

01 марта 2023, 11:35

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На пляжах Туапсе и Сочи найдены дикие птицы, испачканные нефтепродуктами, сообщили местные жители. Загрязнение произошло в Туапсинском районе, предположил эколог Евгений Витишко.

Как писал "Кавказский узел", за время туристического сезона 2021 года в Краснодарском крае произошло не менее семи инцидентов, в ходе которых воды Черного и Азовского морей были загрязнены нефтью и мазутом.

На пляжах Туапсе и Сочи местные жители находят птиц чомг, перья которых испачканы нефтепродуктами с резким запахом. Жители опасаются, что птицы могут погибнуть, сообщило 28 февраля издание "Утренний Юг".

В частности, испачканных мазутом птиц люди нашли на пляже «Мамайка» в Сочи, на адлерском пляже «Мандарин» и на Диком и Центральном городских пляжах в Туапсе. Очевидцы сообщили, что чомги, покрытые горюче-смазочными материалами, не могут ходить и летать, а также выдирают перья, пытаясь очиститься, пишет издание.

Эколог Евгений Витишко предположил, что нефтепродукты смыло с предприятий нефтекомплекса и с территории самого Туапсе. "Нет никаких служб в Туапсе и районе, кто бы мог мониторить ситуацию и главное - помочь погибающим птицам. Волонтеров в Туапсе немного, и они не смогут спасти всех птиц. Возможно, те же самые нефтепродукты через день море принесло в Сочи", - процитировал Евгения Витишко "Экоград".

Ранее сообщение о птицах, испачканных нефтепродуктами, появилось телеграм-канале "Сочи-онлайн". «На пляже Мамайки нашли несколько птиц в разных местах. Не могут лететь, ходить. Перепачканы маслом машинным - пузо, крылья. Что делать, куда обращаться? Видимо где-то утечка», - написал администратор канала 26 февраля. Публикация проиллюстрирована двумя фотографиями сидящих на берегу испачканных птиц. "Скинули нам в бот эти фото и текст. Надо разбираться", - написал автор публикации.

"Как и в 2018 году, измазанные нефтепродуктами птицы уже в Сочи", - прокомментировал сообщение Евгений Витишко.

В октябре 2018 года дочерняя компания «Транснефти» АО «Черномортранснефть» сообщила, что ликвидирует последствия «выхода нефти на магистральном нефтепроводе (МН) Тихорецк-Туапсе-1». В ночь с 25 на 26 октября 2018 года в районе поселка Греческий Туапсинского района произошло повреждение трубопровода. «По предварительным оценкам выход нефти составил около 5 кубометров. Разрушение стенки нефтепровода произошло вследствие внешней нагрузки — движения селевого потока», - говорится в релизе, опубликованном на сайте компании.

Южное управление Росприроднадзора, по состоянию на 09.25 мск 1 марта, не прокомментировало ситуацию на своем сайте и на своей странице во "ВКонтакте".

Напомним, в мае 2021 года в Туапсе был введен режим повышенной готовности после разлива нефти в море. Нефтяные пятна не нанесли вреда птицам и животным, заявила мэрия.

Росприроднадзор и следователи тогда предположили, что к загрязнению акватории причастны сотрудники городского управления ЖКХ. По версии следствия, они неправильно эксплуатировали глубоководный канализационный коллектор. Росприроднадзор предположил, что нефтепродукты были сброшены в трубу по врезке.

У этого муниципального предприятия нет технической возможности сливать в канализационный коллектор продукты нефтепереработки, усомнился в версии следствия Евгений Витишко. Вещество, попавшее в море, вызывает симптомы отравления и химического ожога, не характерные для нефти, отметил экоактивист Валерий Хот.

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