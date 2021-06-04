Экологи усомнились в официальной версии разлива нефти в Туапсе

04 июня 2021, 03:02

У муниципального предприятия, которое следствие заподозрило в загрязнении морской среды, нет технической возможности сливать в канализационный коллектор продукты нефтепереработки, считает председатель краснодарского отделения «Зеленой лиги» Евгений Витишко. Состав вещества, попавшего в море, не установлен, но оно вызывает симптомы отравления и химического ожога, не характерные для нефти, указал экоактивист Валерий Хот.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая в Туапсе был введен режим повышенной готовности после разлива нефти в море. В тот же день спасатели отчитались, что ликвидировали масляные пятна в морской акватории. Пятна на поверхности воды не нанесли вреда птицам и животным, заявила мэрия Туапсе. Росприроднадзор и следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю предположили, что сотрудники управления ЖКХ причастны к загрязнению акватории Черного моря. Пользователи соцсети сочли очистку побережья некачественной. 29 мая Росприроднадзор зафиксировал в море у Туапсе масляное пятно площадью 30 на 150 метров.

По данным следствия, 20 мая сотрудники МУП ЖКХ города Туапсе допустили загрязнение морской среды вследствие неправильной эксплуатации глубоководного канализационного коллектора, расположенного на расстоянии около 700 метров от городского пляжа. По факту загрязнения акватории Черного моря возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 252 УК России). Росприроднадзор предположил, что нефтепродукты были сброшены в трубу по врезке.

В разливе нефтепродуктов виновны предприятия нефтекомплекса, расположенные в Туапсе, считает председатель краснодарского отделения «Зеленой лиги» Евгений Витишко.

По его словам, транспортировкой нефтепродуктов по трубопроводной системе в Туапсинском районе занимается "Транснефть" и "Роснефть", чье предприятие стоит на берегу реки Туапсе.

«Технической возможности каким-то образом сливать из канализационного коллектора (МУП ЖКХ) нефтепродукты нет. Это мнение высказывал Росприроднадзор... Речь о врезках с самого начала (этой истории) звучала. Я думаю, что дальше никто искать не стал. В связи с тем, что вся ответственность будет переложена на МУП ЖКХ, ущерб окружающей среде не будет компенсирован», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его информации, площадь разлива нефтепродуктов составила 114 гектаров, до сих пор неизвестно, какой толщины было это пятно. Это важно, чтобы понять, пропускает ли пятно свет, сказал Витишко.

Пока идет расследование, загрязнение окружающей среды может продолжаться, отметил он. «Якобы обнаружили утечку через дырки в коллекторе, из которых поднимаются нефтепродукты. Но у нас нет ни одного источника, подтверждающего, что эта утечка была ликвидирована, что был проведен ремонт коллектора. Пока идет расследование, течь может продолжаться», - предположил Витишко.

Нефтепродукты оставались на пляжах Туапсинского района после того, как все предприятия, участвовавшие в ликвидации загрязнения, заявили о завершении работ по очистке, сказал эколог. «После того, как все отчитались, что авария ликвидирована и все убрано, мы указали, что и в порту, и везде по периметру эти пятна плавают. Но они такие тонкие, что сорбент на них не подействует», - говорит эколог.

Он усомнился в официальных данных Росприроднадзора, который сообщил о тонне нефтепродуктов, разлитых в Черном море. Витишко считает, что нефти было в 10 раз больше. До сих пор неизвестен состав разлитого вещества: если это дизельное топливо, то оно будет всплывать со дна при потеплении морской воды, отметил Витишко.

Местные жители пожаловались на симптомы отравления после разлива нефти

«Два назад (1 июня) я был на диком пляже. Запах есть. Но там, где я видел раньше насыщенный слой нефтепродуктов, его нет. Штормом смыло... Эта нефть - она не природная, это химически переработанные компоненты, неизвестные по составу», - считает Витишко.

В местах большого скопления вещества люди жаловались на первичные признаки химического отравления, при этом на запах нефтепродуктов такой реакции организма не бывает, заверил он. «Возможно, это нефть, смешанная с продуктами очистки емкостей, в таком случае, это вещество очень вредное. Я думаю, что последствия мы будем ощущать еще долго. А реальный ущерб экосистеме через какое-то время оценим и по рыбе и птице. Пока массового мора не зафиксировано», - сказал Витишко.

Море могло быть загрязнено вторично остатками нефтепродуктов, которые шторм смыл с береговой полосы, считает Витишко. 31 мая Росприроднадзор сообщил, что на различном удалении от Туапсе плавают нефтепродукты, рассказал он. "По нашим сведениям, пятно прошло Ольгинку, нефтепродукты были и в Гезель-Дере, и в Шепси, и в Дедеркое", - сказал эколог.

Была и вторая утечка, которая произошла выше по течению реки Туапсе, где находится трубопровод Транснефти, сказал Витишко. «Второй эпизод вообще не описан ни следствием, ни природоохранными органами. Люди фиксировали нефть и на сочинском мосту рядом с торговым центром «Красная площадь», и в районе пляжа. Это вообще не укладывается в версию Следкома, который утверждает, что утечка была напротив пляжа, в коллекторе, на 700 метрах глубоководного выпуска», - уверен эколог.

В прошлом году местные жители также указывали на пятна нефтепродуктов в реке Туапсе, рассказал он. По словам Витишко, он выезжал на места разлива с контролирующими органами, при этом наличие боновых заграждений на реке говорит о том, что Роснефть борется с загрязнением водоема нефтепродуктами, заявил эколог.

«Должны быть расследованы и предыдущие случаи. Все это должно сложиться в одну картинку... Иначе в долгосрочной перспективе проблема попадания нефтепродуктов на берег Черного моря и его загрязнения не решится», - считает Витишко.

Нефтеперерабатывающие предприятия недостаточно безопасны, был случай, когда во время наводнения затопило часть нефтебазы, в том числе шламохранилище и сливо-наливную эстакаду, сказал эколог. "Никаких попыток обезопасить эти объекты предпринято не было. В любое наводнение они опять утонут и нефть попадет в реку и затем в море», - сказал Витишко.

Экоактивист Валерий Хот рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 24 мая обнаружил сильное загрязнение на пляже "Приморский". По словам активиста, он вызвал на место правоохранителей и написал заявление с требованием найти виновных и привлечь их к ответственности. Сотрудники взяли пробы нефтепродуктов, сообщил Хот.

«Был ужасный запах, у меня сразу начались первичные признаки химического ожога: заболели глаза, высохли и потрескались губы. И это явно не нефть. Возможно, была примесь солярки, поскольку загрязнения имели желто-красный цвет», - рассказал активист. По его мнению, виновниками загрязнения могли стать бункеровщики в порту Туапсе, у которых есть собственные очистительные сооружения на берегу, которые связаны с очистными МУП ЖКХ.

Он отметил, что ликвидацию нефтепродуктов в море провели некачественно, "поэтому шторм разбил это огромное пятно". "Теперь несколько пятен дрейфует, если поднять морскую гальку, то там есть загрязнения», - сказал Хот. По словам активиста, он намерен обратиться в прокуратуру с требованием проверить наличие спасательных средств и необходимых сил для ликвидации аварий у местного ГО и ЧС.

Жительница Туапсе Юлия Немцева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что 3 июня во время прогулки по дикому пляжу она ощутила запах нефтепродуктов. «Визуально галька чистая. Подняла камни, а под ними загрязнения, и запах очень резкий. Мы все привыкли к запаху нефти от завода "Роснефть", но это явно что-то химическое», - сказала она.

Житель Туапсе Илья Ситников также заметил вчера в устье реки Туапсе остатки нефтепродуктов. «Пришел ловить рыбу и увидел, что у берега пленка из нефтепродуктов. Рыбаки ее разбивают и ловят (рыбу). Я думаю, что такую рыбу есть нельзя», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".