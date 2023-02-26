Футболка в цветах украинского флага привела сочинку к штрафу

26 февраля 2023, 21:07

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Жительнице Сочи Ирине Резанковой назначен штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ после того, как она пришла в фитнес-клуб в футболке с принтом цветов украинского флага и надписью "Молитесь за Украину".

Как сообщал "Кавказский узел", с 4 марта 2022 года в Кодексе об административных нарушениях России появилась статья 20.3.3, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе жители регионов Юга России, которые участвуют в пацифистских акциях, выступают с критикой в адрес военных и публикуют негативные комментарии в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Об административном деле Ирины Резанковой сегодня сообщило издание "Кавказ.Реалии"*. По данным и здания, в суде Ирина Резанкова признала вину и заявила о раскаянии. "Данные действия направлены на формирование у неопределенного круга лиц ложного мнения относительно истинных целей и задач использования вооруженных Сил РФ в специальной военной операции", - цитирует издание постановление о привлечении к административной ответственности., не указывая, какой именно суд рассматривал дело Резанковой.

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