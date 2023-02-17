Бывший министр обороны Армении Виген Саркисян заочно арестован

17 февраля 2023, 01:17

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Виген Саркисян, возглавлявший Минобороны Армении в 2016-2018 годах, объявлен в розыск по делу о злоупотреблении при распределении квартир для военных. Сам Саркисян, находясь в США, назвал обвинение политическим преследованием.

О розыске бывшего министра обороны сообщила 16 февраля Генпрокуратура Армении. Саркисяну предъявлено обвинение, суд удовлетворил ходатайство следствия о его заочном аресте.

Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Саркисяна было возбуждено 8 февраля, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Следственном комитете Армении. Помимо бывшего главы оборонного ведомства по делу проходят пять членов жилищной комиссии, которая распределяла предназначенное для военнослужащих жилье.

Согласно версии следствия, злоупотребления имели место при распределении квартир в жилом доме на 71 квартиру, построенном для военных в ереванском районе Ачапняк. Как полагают следователи, в январе 2018 года Саркисян, будучи министром обороны, дал указание центральной жилищной комиссии Минобороны выдать 26 квартир в этом доме военным, которые не стояли в очереди. Еще три квартиры получили люди, которые не были военными.

Сам Виген Саркисян, который сейчас находится в США, прокомментировал обвинение, намекнув, что может не вернуться в страну. Он призвал Генпрокуратуру обнародовать списки тех, кто получил квартиры и кто был лишен этой возможности.

"Это гнусное обвинение является политическим преследованием и сигналом о нежелательности моего возвращения в Армению на фоне предстоящих крайне опасных событий", - написал Саркисян в социальной сети. Он добавил, что распределение квартир было одним из наименее значительных полномочий министра обороны по объему и общественной важности, а бенефициары отбирались в соответствии с послужными списками.

Виген Саркисян возглавлял министерство обороны Армении с осени 2016 года, вскоре после назначения на должность он вступил в правящую Республиканскую партию Армении. В отставку Саркисян ушел в мае 2018 года - после того, как лидер РПА Серж Саргсян объявил о своей отставке с поста премьер-министра.

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