16 февраля 2023, 08:18

11 человек задержаны после обысков по делу о хищении соцвыплат в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Более 50 обысков проведены в Ингушетии по делу о хищениях средств Пенсионного фонда, задержаны 11 подозреваемых, сообщило МВД России.  

"Кавказский узел" писал 15 февраля, что в Ингушетии выявлены масштабные и многочисленные махинации с соцвыплатами. По данным управления ФСБ, выплаты оформлялись людям, которые не имели на них право по закону, ущерб превысил 2 миллиарда рублей.

Обыски, в которых участвовали сотрудники трех силовых структур, проводились в местах работы подозреваемых и по их домашним адресам. При обысках изъяты документы и компьютеры.

Среди 11 задержанных по итогам обысков есть бывшие чиновники и сотрудники Пенсионного фонда России, которых следствие считает лидерами и активными участниками преступной группы, следует из сообщения на сайте МВД России.

Уголовное дело, возбужденное в начале февраля, расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России). Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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Примечание:

"Задержка пенсий стала критической проблемой для малообеспеченных жителей Ингушетии", "Задержки пенсий усилили для Калиматова риск отставки", "Дагестанские чиновники заподозрены в мошенничестве на 20 миллионов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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