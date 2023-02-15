Махинации с соцвыплатами на 2 миллиарда рублей выявлены в Ингушетии

15 февраля 2023, 13:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Многочисленные факты незаконного оформления социальных выплат выявлены в Ингушетии, ущерб оценивается на сумму более 2 млрд рублей, сообщили в управлении ФСБ.

По данным ведомства, в регионе оформлялись соцвыплаты гражданам, не имеющим на это законных оснований.

"В результате коррупционной деятельности были ущемлены права лиц из числа льготной категории, а государству причинен материальный ущерб, который, по предварительным оценкам специалистов, составил свыше двух миллиардов рублей", - цитирует сотрудника пресс-службы УФСБ "Интерфакс".

Сейчас силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия по фактам выявленных многочисленных коррупционных правонарушений, добавили в ведомстве.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2020 года бывший руководитель отделения Пенсионного фонда России в Ингушетии Мовлат Вышегуров и еще 22 человека были обвинены в создании преступного сообщества и мошенничестве с материнским капиталом на сумму более 38 миллионов рублей. По данным следствия, их жертвами стали полторы сотни женщин, кроме того, в 115 случаях сертификаты были оформлены на несуществующих детей.

Напомним также, что 21 октября 2022 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что пенсионеры массово жаловались на задержку выплат пенсий, и выяснилось, что пенсии были задержаны из-за нарушений пенсионного законодательства, выявленных в ходе плановых проверок в республиканском отделении Пенсионного фонда. Калиматов пообещал, что "в ближайшие время средства поступят в республику". К концу того ж месяца власти отчитались о выплатах задержанных пенсий. Пенсионеры подтвердили, что получили выплаты, но призвали разъяснить, из-за чьих нарушений они оставались без денег. Пенсионный фонд объяснил задержку выплат в Ингушетии некорректными данными в системе.

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