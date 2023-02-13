Кубанские власти назвали число отдохнувших на курортах края туристов в январе

13 февраля 2023, 05:43

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В январе на курортах Краснодарского края отдохнули более 600 тысяч человек, еще 400 тысяч приехали с однодневными визитами, отчитались краевые власти.

Как писал "Кавказский узел", глава Сочи Алексей Копайгородский сообщил 8 января, что в новогодние каникулы город посетили около 200 тысяч отдыхающих. В 2022 году, по его словам, Сочи принял 7,2 миллиона туристов, обновив максимум за 100 лет.

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий назвал число туристов, которые отдохнули на Кубани в январе текущего года. "В январе 2023 года на курортах Краснодарского края отдохнуло более 680 тысяч человек. Еще 400 тысяч человек посетило наши курорты в качестве однодневных экскурсантов, без размещения в гостиницах", - приводят его слова 12 февраля "Юга.ру".

При этом Зарицкий добавил, что эти показатели соответствуют прошлогодним данным.

В Краснодарском крае имеется около двух тысяч мест размещения для туристов, загрузка отелей на берегу Черного моря достигает 60%, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напомним, летом 2022 года в высокий курортный сезон вырос приток туристов в Сочи. Краснодарский край с начала года посетили 11,2 миллиона туристов, это на 200 тысяч больше, чем в 2021 году, объявил Вениамин Кондратьев. Наиболее популярны у туристов Сочи, Анапа и Геленджик, сообщил он.

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