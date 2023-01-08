Курорт "Роза Хутор" отменил ограничения на продажу ски-пассов

08 января 2023, 13:31

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Возобновлены онлайн-продажи ски-пассов, остановленные в начале января в связи с большим числом туристов, объявила сегодня администрация горнолыжного курорта "Роза Хутор". В новогодние праздники Сочи посетили около 200 тысяч отдыхающих, сообщил мэр.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2022 года в связи с недостаточным количеством снега на курорте "Роза Хутор" открылись лишь девять из 66 горнолыжных трасс. 2 января администрация объявила, что продажи ски-пассов в кассах и на сайте курорта остановлены предварительно до 9 января в связи с максимальным числом людей на горнолыжных трассах. Такие объявления следует делать заранее, возмутились гости курорта.

Трассы на курорте "Роза Хутор" планировалось запустить еще 29 декабря, однако открытие было перенесено на 31 декабря из-за недостаточного снежного покрова. Загруженность отелей на горнолыжных курортах Сочи достигает 60%, а на новогодние праздники забронировано почти 100% фонда, рассказали "Кавказскому узлу" в третьей декаде декабря 2022 года сотрудники гостиниц.

Онлайн-продажи однодневных и многодневных ски-пассов открыты в полном объеме, сообщила сегодня администрация "Розы Хутор". "Важно: накануне вечером или день в день онлайн-продажи могут быть ограничены в случае ухудшения погодных условий и сокращения зоны катания", - уточняется в сообщении в телеграм-канале курорта.

В отелях курорта на ресепшен также открыты продажи однодневных и многодневных ски-пассов на следующие дни, отмечается в другой сегодняшней публикации администрации "Розы Хутор".

В новогодние каникулы Сочи посетили около 200 тысяч отдыхающих, сообщил глава города Алексей Копайгородский. "Новый отсчет запущен: около 200 тысяч человек отдохнули в Сочи в новогодние каникулы. Зимний сезон в целом обещает быть успешным", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Мэр добавил, что в 2022 году Сочи принял 7,2 миллиона туристов, обновив максимальный за 100 лет показатель турпотока. По словам Копайгородского, турпоток в 2022 году вырос на 4%, санаторно-курортная отрасль перечислила в городской бюджет более 1,5 миллиарда рублей, информирует агентство.

Напомним, летом 2022 года в высокий курортный сезон вырос приток туристов в Сочи. Краснодарский край с начала года посетили 11,2 миллиона туристов, это на 200 тысяч больше, чем в 2021 году, объявил Вениамин Кондратьев. Наиболее популярны у туристов Сочи, Анапа и Геленджик, сообщил он.

Ассоциация туроператоров России сообщила 21 августа 2022 года, что цена на отдых в Анапе и Геленджике увеличилась на 10-12 процентов, а в Сочи - на 15 процентов по сравнению с высоким сезоном 2021 года.

При этом состояние пляжей на курортах Кубани вызывало в 2022 году нарекания инспекторов. Так, в апреле суд оштрафовал администрацию Сочи на 500 тысяч рублей за отсутствие очистки стоков, попадающих из ливневой канализации на муниципальный пляж в Хосте.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.